Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Патриарх Кирилл принял участников программы «Время героев»
Патриарх Кирилл высоко оценил участие героев СВО в программе подготовки кадров
Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом, выразив ему благодарность за поддержку духовных ценностей и участие в подготовке государственных управленцев.
Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом, говорится в сообщении, поступившему в газету ВЗГЛЯД. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поблагодарил Патриарха от лица участников. «Ваше Святейшество, мы искренне благодарны Вам за то, что Вы нашли возможность и время для встречи с участниками программы »Время героев« в этот светлый день, день памяти преподобного Илариона Великого», – заявил он. Комиссаров также отметил важность духовного единства для развития страны.
Патриарх Кирилл подчеркнул важность программы по подготовке государственных управленческих кадров, в которой участвуют герои специальной военной операции. Он отметил, что это своевременная инициатива, направленная на заботу о будущем страны. «В полной мере мы все, люди невоенные, осознаем важность того, что вы совершаете, особенно сейчас, в это непростое время», – сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.
Патриарх выразил уверенность в том, что решительность и мужество участников программы, наряду с их профессиональным опытом и государственным мышлением, способны привести к значительным позитивным изменениям. Он подчеркнул, что «смелость города берет, а мудрость созидает государство», акцентируя внимание на важности духовных ценностей и традиций.
Ранее 83 участника программы «Время героев» успешно завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде.