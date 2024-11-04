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    России придется переформатировать все границы Украины
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году
    Названо число уничтоженных солдат ВСУ на рубежах ЛНР
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    19 комментариев
    4 ноября 2024, 10:03 • Новости дня

    Патриарх Кирилл принял участников программы «Время героев»

    Патриарх Кирилл высоко оценил участие героев СВО в программе подготовки кадров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом, выразив ему благодарность за поддержку духовных ценностей и участие в подготовке государственных управленцев.

    Участники программы «Время героев» встретились с Патриархом Кириллом, говорится в сообщении, поступившему в газету ВЗГЛЯД. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поблагодарил Патриарха от лица участников. «Ваше Святейшество, мы искренне благодарны Вам за то, что Вы нашли возможность и время для встречи с участниками программы »Время героев« в этот светлый день, день памяти преподобного Илариона Великого», – заявил он. Комиссаров также отметил важность духовного единства для развития страны.

    Патриарх Кирилл подчеркнул важность программы по подготовке государственных управленческих кадров, в которой участвуют герои специальной военной операции. Он отметил, что это своевременная инициатива, направленная на заботу о будущем страны. «В полной мере мы все, люди невоенные, осознаем важность того, что вы совершаете, особенно сейчас, в это непростое время», – сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

    Патриарх выразил уверенность в том, что решительность и мужество участников программы, наряду с их профессиональным опытом и государственным мышлением, способны привести к значительным позитивным изменениям. Он подчеркнул, что «смелость города берет, а мудрость созидает государство», акцентируя внимание на важности духовных ценностей и традиций.

    Ранее 83 участника программы «Время героев» успешно завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде.

    3 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

    Депутат Госдумы Водолацкий: Слова Фидана показывают истинное отношение Анкары к российско-украинскому конфликту

    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Турция поставляет ВСУ оружие, из которого убивают наших военных, а другой рукой Анкара здоровается с Москвой. Такую политику Анкары нужно учитывать при реагировании на заявления турецкого государства о конфликте на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался за территориальную целостность Украины.

    «Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

    «Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. Ну и, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

    «Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой. Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов, коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet подчеркнул, что справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено «исключительно в рамках территориальной целостности Украины». Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    В прошлом месяце Путин в ходе саммита БРИКС в Казани назвал условие для начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.

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    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    3 ноября 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении, рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в районе Сум на Украине были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, первые удары были нанесены в 20.50, а затем повторились в 0.40 ночи, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что целью атак стали группы, прибывающие для усиления и ротации на Курском направлении. В частности, удары были нанесены в районе населенного пункта Юнаковка, который расположен недалеко от границы с Курской областью России.

    По словам Лебедева, удары также были направлены на тракторный парк, где ремонтируется поврежденная техника ВСУ, а также на склад с боекомплектами. Он добавил, что «прилет» был зафиксирован и по месту сбора украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска в Курской области успешно отразили три контратаки ВСУ, что предотвратило прорыв обороны на данном направлении.

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    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию

    Российское посольство в Сербии ответило на попытки посла Британии принизить роль Красной Армии

    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
    @ Халдей Евгений/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское посольство в Сербии резко осудило действия британского посла Эдварда Фергюсона, который в статье для сербских СМИ попытался принизить роль Красной Армии в освобождении Сербии.

    Российские дипломаты отметили, что статья Фергюсона, по их мнению, продвигает недобросовестные идеи коллективного Запада и искажает историческую правду, пытаясь бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении российское посольство подчеркнуло, что попытка Фергюсона приписать основную роль в освобождении Белграда одному из народов бывшего СССР, украинцам, выглядит жалкой. Дипломаты отметили, что Красная Армия была единым целым, и ее победы были результатом совместных усилий представителей различных этносов, сражавшихся плечом к плечу.

    Кроме того, российские дипломаты указали на избирательность Фергюсона в его оценках, подчеркнув, что он умолчал о тысячах гражданских жертвах, вызванных американо-британскими бомбардировками сербских городов в 1944 году. Они также напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от участия в торжествах в честь освобождения Белграда 20 октября.

    Представители России раскритиковали британского посла за отсутствие на праздничных мероприятиях в Сербии и рекомендовали ему «опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением истории». Власти России неоднократно заявляли о попытках европейских стран переписать историю и подчеркивали важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

    Ранее президент Сербии Александар Вучич отметил, что Белград был освобожден от фашистов с помощью Красной армии в октябре 1944 года, и подчеркнул, что эта помощь не забывается.

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    3 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца

    Ветеран ВСУ Найем допустил капитуляцию Украины при недоборе 160 тыс. новобранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может подписать капитуляцию, если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тыс. человек, заявил адвокат и ветеран ВСУ Маси Найем.

    По словам Найема, Киев подпишет акт капитуляции, если в течение двух месяцев 160 тыс. человек не придет мобилизоваться, пишет «Российская газета».

    Найем сообщил, что украинцы не проявляют желания идти на фронт, военнослужащие ВСУ, находящиеся на передовой, «выгорели», так как многие из них служат уже не один год.

    Кроме того, ветеран предложил украинцам, не желающим вступать в ряды ВСУ, задуматься о возможных потерях в случае падения фронта.

    Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал Киев к незамедлительным переговорам с Россией.

    Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждать о возможности договориться с Украиной пока рано из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом. На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

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    3 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Иране студентка из-за преследования за неправильное ношение хиджаба сняла одежду на территории университета, после чего несколько мужчин затолкали ее в автомобиль и увезли, пишет Iran International.

    Студентка сняла одежду в знак протеста после преследования за неправильное ношение хиджаба. Видео с ней, прогуливающейся в нижнем белье по университетскому двору, распространилось в социальных сетях, передает РБК.

    На другой записи видно, как несколько мужчин заталкивают девушку в автомобиль и увозят.

    Представитель университета Амир Махджуб заявил, что студентку арестовали и выясняются ее мотивы.

    Как пишет студенческое издание Amir Kabir Newsletter, на девушку напали члены военизированного формирования «Басидж», которые сорвали с нее платок и одежду. Во время ареста ее избили, в том числе ударили головой о дверь машины, на шинах которой заметили кровь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19-летняя студентка Армита Гераванд умерла через 28 дней после инцидента в метро Тегерана, где она была задержана за пребывание без хиджаба, но власти Ирана заявили, что ее смерть была вызвана несчастным случаем, а не действиями полиции. Ранее власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне волны протестов, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

    Коментарии (15)
    3 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Google Maps показал расположение украинских военных систем

    На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    @ Google

    Tекст: Вера Басилая

    На сервисе Google Maps появились снимки, на которых видно расположение украинских военных систем, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

    Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

    Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

    «Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

    Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

    В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

    По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

    Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.

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    3 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    @ Dieter Mahlke/Imagebroker/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    После усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.

    Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.

    Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.

    «Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?» – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).

    Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.

    «Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф «Ночь в музее», – написал в своем Telegram-канале «Русский сыч» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. «Сегодня я Джордж Флойд», – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом», следует из сообщения в Telegram-канале «Бабская курилка».

    «Я сегодня Джордж Флойд»: Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа», – отмечает и Пул №3.

    Блогер «Банкста» предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. «Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков», – отметил блогер.

    Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА «Новости».

    Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

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    3 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные оставили надпись на заборе посольства Финляндии в Москве «Аландские острова – наши» и закидали его яйцами, Хельсинки направили в Москву дипломатическую ноту в ответ на действия злоумышленников, сообщила посол Финляндии в России Марья Лийвала.

    МИД Финляндии выразил обеспокоенность инцидентом, произошедшим у финского посольства в Москве. В пятницу на заборе дипмиссии появилась надпись на шведском языке «Аландские острова – наши». Кроме того, здание было закидано яйцами, передает ТАСС.

    Посол Финляндии в России Марья Лийвала сообщила агентству STT, что полиция оперативно задержала пятерых человек, причастных к правонарушению. Надпись заняла как минимум три секции кирпичного ограждения.

    МИД Финляндии уже направил официальную ноту внешнеполитическому ведомству России с требованием разобраться в произошедшем. Финская сторона считает такие действия недопустимыми и запросила соответствующие разъяснения.

    Финляндия арестовала на Аландских островах три объекта недвижимости России, включая участок земли у моря, что делает их стратегически важными.

    Ранее Финляндия пообещала сохранить демилитаризованный статус Аландских островов.

    В прошлом году спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

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    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

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