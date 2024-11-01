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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 16:52 • Новости дня

    Участник «Времени героев» стал заместителем министра на Сахалине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участник программы «Время героев» и кавалер ордена Мужества Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области.

    После первого модуля обучения Жигалкин начал стажировку под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев». На этапе стажировки он уже смог применить полученные знания.

    Жигалкин отметил, что благодаря военной службе у него есть опыт управления большим количеством людей. Однако, по его словам, необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе, адаптировав их для эффективного применения на государственной службе. «Время Героев» – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами», – отметил Жигалкин.

    Помимо участия в программе, Жигалкин является кавалером ордена Мужества и был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, а также медалью Суворова. В мае этого года он начал обучение в рамках программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской Академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

    В сентябре завершился первый этап программы, в рамках него 83 участника завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде, что позволило им усовершенствовать навыки под руководством ведущих российских управленцев.

    Ранее Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных отделений «Единой России» отметил, что участники спецоперации проявляют отличные психологические навыки и могут эффективно работать с людьми в политике. В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента.

    31 октября 2024, 23:39 • Новости дня
    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра

    Российский производитель алюминиевой тары отказался от банок 0,5 литра

    В России перестанут продавать пиво в алюминиевых банках 0,5 литра
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    В России больше не будут производиться и продаваться напитки в банках объемом 0,5 литра, компании начнут использовать тару емкостью 0,45 литра.

    Крупнейший производитель алюминиевой тары в России, компания «Урбан Крафт», прекращает выпуск пол-литровых банок. Начиная с 25 октября, клиенты должны заказывать тару объемом 0,45 литра, сообщило РИА «Новости».

    По словам представителей компании, пива в банках 0,5 больше не будет. Как и любого другого напитка. Это решение обусловлено снижением спроса на классические банки объемом 0,5 литра.

    Таким образом, компания адаптируется к изменяющимся потребностям рынка, предлагая альтернативный объем тары. Это изменение может повлиять на ассортимент напитков, доступных для покупки в России, говорится в заявлении производителя.

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    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

    Коментарии (18)
    31 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    Орбан назвал варварством отказ Европы от переговоров с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

    В ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене Орбан выразил свое мнение о текущей политической ситуации в Европе, передает ТАСС.

    Венгерский премьер охарактеризовал отказ европейских стран от переговоров с Москвой как варварство с дипломатической точки зрения и подчеркнул, что Европа довольна отсутствием диалога с Россией.

    По мнению Орбана, Украина не сможет добиться успеха в текущем конфликте. Он заявил, что ситуация с каждым днем ухудшается, и отметил, что разумные аналитики предсказывают невозможность победы для Украины. Орбан подчеркнул необходимость остановки боевых действий и прекращения огня.

    Орбан также отметил, что достижение мира должно быть приоритетом для европейских стран, но вместо этого они стремятся к победе над Россией. По его мнению, Франция и ФРГ должны сыграть ключевую роль в этом процессе, он призвал их начать переговоры с Москвой. Орбан считает, что переговоры должны быть открытыми, а не тайными, как это происходит сейчас.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    31 октября 2024, 20:59 • Новости дня
    Ozon решил приостановить постоплату для большинства товаров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Маркетплейс Ozon приостановит возможность постоплаты для большинства товаров с 1 ноября, сообщили в компании.

    Исключение составят товары из категории fashion, куда входят одежда, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, уточнили в пресс-службе Ozon, передает РИА «Новости». Компания объясняет, что эти товары требуют примерки или визуальной оценки перед покупкой.

    В компании отметили, что именно в категории fashion постоплата наиболее востребована. Клиенты используют эту опцию вдвое чаще, чем для остальных категорий. Большинство покупателей других товаров обычно платят сразу при оформлении заказа, несмотря на доступность постоплаты.

    Пользователи, которые оформят заказы с постоплатой до 31 октября, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи. С 1 ноября опция будет доступна только для товаров из категории fashion, остальные категории потребуют предоплаты.

    Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение онлайн-ретейлеру Ozon с требованием внести изменения в оферту и прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов.

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    31 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, ее целью станет борьба с фейковой информацией.

    «Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», – заявил он на встрече с журналистами в офисе организации, передает ТАСС.

    Табак напомнил, что 20 ноября в Москве пройдет ежегодный форум по борьбе с фейками, на котором будет представлен меморандум и первые партнеры-участники ассоциации. Организация будет совместно с дружественными странами и другими организациями, разделяющими общие взгляды и ценности, создавать сервисы для опровержения фейковой информации.

    В рамках работы ассоциации «Диалог» планирует представить мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. На проекте будет работать международная команда фактчекеров.

    Также новая ассоциация будет проводить офлайн-мероприятия. Планируется организовать образовательные программы с участием представителей заинтересованных стран, а также поездки в эти страны для обмена опытом в области фактчекинга.

    Ранее ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили российскую организацию АНО «Диалог» в распространении ложной информации, после чего организация решила обратиться в суд, чтобы опровергнуть эти утверждения американских властей.

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    31 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    Ilta-Sanomat: «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила арест российского государственного имущества в США и Британии, в дополнение к Финляндии, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя компании Владиславу Смолинска.

    «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», – пишет Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    В списке стран, куда были поданы ходатайства об аресте госимущества России, числятся Британия и США, уточняет издание. При этом полный перечень стран, в которые направлены такие обращения, не разглашается.

    Напомним, финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр этого решения Службой судебных приставов Финляндии.

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    1 ноября 2024, 11:04 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии

    Политолог Скачко: Зеленский потерялся в причинно-следственных связях курского вторжения

    Эксперт высмеял планы Зеленского использовать вторжение в Курскую область для дипломатии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский сообщил о намерении использовать вторжение ВСУ в Курскую область для дипломатии.

    «Заявление Владимира Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу», инициировал нападение на российский регион, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя». «Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

    Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах украинских военных в регионе пишут уже и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

    На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых западных политиков это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что нападение ВСУ на Курскую область может повлиять на окончание конфликта с Россией. «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – подчеркнул он, отметив, что действия украинской армии в регионе якобы могут сыграть роль в реализации инициатив Киева по урегулированию конфликта.

    По его словам, Украина рассматривает – помимо дипломатических – тактические аспекты этой операции. Зеленский отметил, что успех военных действий в Курской области может способствовать продвижению Киева на международной арене и усилению позиций страны на переговорах с Москвой.

    Напомним, Владимир Путин ранее заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. Он задался вопросом, о каком диалоге может идти речь с теми, кто «наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

    В четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    1 ноября 2024, 12:27 • Новости дня
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    Северная Корея выразила уверенность в победе России и пообещала «стоять рядом»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Северная Корея уверена в победе России в военном конфликте, Пхеньян готов «твердо стоять рядом с российскими товарищами», заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По ее словам, руководство КНДР не сомневается в победе российской армии, передает ТАСС.

    «Мы еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала она.

    Также глава ведомства подчеркнула, что Ким Чен Ын с самого начала конфликта дал указание на мощную поддержку и помощь России и ее народу, «ни на кого не оглядываясь».

    По словам министра, Пхеньян рассматривает текущую международную обстановку как требующую усовершенствования готовности к ответному ядерному удару.

    Цой Сон Хи заверила, что страна не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил, несмотря на внешнее давление. КНДР продолжит развивать свои оборонные возможности в целях обеспечения собственной безопасности и стабильности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пхеньяна достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря усилиям президентов обеих стран.

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    31 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска терпят неудачи на фронте из-за потери доверия народа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    Небензя отметил, что даже в Вашингтоне и среди союзников Украины начинают понимать, что проблема режима Зеленского кроется не только в недостатке вооружений и боеприпасов, передает ТАСС.

    По словам дипломата, ключевая причина провалов украинских войск на фронте заключается в том, что народ Украины утратил доверие к Зеленскому, который потерял свою легитимность еще в мае.

    «Главная причина проседания украинских войск на фронте состоит в том, что народ просто перестал верить потерявшему еще в мае всякую легитимность бывшему актеру», – сказал Небензя.

    В феврале Киевский международный институт социологии (КМИС) сообщал, что рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13%.

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    1 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Неизвестные подожгли релейные шкафы на Казанском направлении МЖД

    Возгорание нарушило график поездов на перегоне Люберцы – Перово-1

    Tекст: Максим Попов

    На Казанском направлении МЖД возникло возгорание релейных шкафов, что привело к отклонению поездов от графика и увеличению интервалов движения.

    Как сообщил Telegram-канал МЖД, возгорание релейных шкафов на перегоне Люберцы – Перово-1 произошло из-за вмешательства посторонних лиц. 

    На время восстановительных работ движение поездов на участке осуществляется с пониженной скоростью. Это повлияло на расписание поездов в обоих направлениях, включая поезда Казанского направления и МЦД-3, которые следуют с увеличенными интервалами.

    В настоящее время принимаются все необходимые меры для нормализации графика движения, заявили представители компании.

    Напомним, 24 октября правоохранители Иркутской области арестовали троих подростков по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи. До этого в Самаре была задержана девушка за поджог вышки сотовой связи и подготовку поджога релейного шкафа по заданию СБУ.


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    31 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    Медведев предложил создать в России «цифровой профиль мигранта»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны.

    В ходе совещания по государственной миграционной политике Медведев отметил необходимость аудита и совершенствования информационных систем для создания профиля, который позволит идентифицировать иностранных граждан по всей территории страны, передает ТАСС.

    «Это пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии. Но это пора сделать», – заявил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить пребывание в стране мигрантов, которые представляют угрозу нацбезопасности. До этого глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что миграционная тематика остается актуальной и требует дополнительных мер реагирования.

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    31 октября 2024, 22:33 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 41 БПЛА за полтора часа над российскими регионами

    Средства ПВО сбили 41 беспилотник за полтора часа над пятью российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    В течение полутора часов российские средства ПВО предотвратили проникновение 41 беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областей и Крыма.

     «Сорок один беспилотник был обнаружен и успешно сбит до проникновения в населенные пункты, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы», – отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что в результате успешной операции не пострадали ни гражданские объекты, ни инфраструктура, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня сразу несколько промышленных предприятий Башкирии подверглись атаке беспилотников ВСУ. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, жертв и разрушений не зафиксировано, предприятия продолжают работу в штатном режиме. Также во время атаки с использованием беспилотников в Бердянске была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

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    1 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Лавров запланировал визит в страну ЕС впервые с начала спецоперации

    Глава МИД России примет участие во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с начала спецоперации на Украине посетит страну ЕС для участия во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года.

    Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), пишет газета «Ведомости».

    Дипломат подчеркнула, что принимающая страна обязана обеспечить возможность работы всем государствам – членам ОБСЕ. Это мероприятие станет важной площадкой для обсуждения международных вопросов и укрепления сотрудничества внутри организации.

    Напомним, в октябре исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе переживает кризис, так как отошла от своих первоначальных задач.

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    31 октября 2024, 23:23 • Новости дня
    На реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

    Наблюдатели МАГАТЭ сообщили об утечке воды на реакторе ЗАЭС и ремонте системы

    На реакторе Запорожской АЭС обнаружили утечку воды
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена утечка воды, в настоящий момент проводятся ремонтные работы с целью устранения проблемы. Об этом сообщили инспекторы МАГАТЭ, подчеркнув, что для проведения сварочных работ потребуется снижение давления в контуре ректора.

    На первом энергоблоке Запорожской АЭС обнаружили утечку воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Повреждение было выявлено во время проверки оборудования и потребовала немедленных мер по устранению, передает РИА «Новости».

    Для проведения необходимых сварочных работ было решено снизить давление в первом контуре системы до атмосферного уровня, что позволило начать ремонтные работы. На данный момент продолжается радиографическая проверка сварных швов для обеспечения их надежности и безопасности.

    Представители МАГАТЭ отметили, что они продолжают следить за ситуацией на ЗАЭС и не видят текущих угроз ядерной безопасности.

    Напомним, 26 октября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва располагает данными о подготовке западными спецслужбами украинских диверсантов для провокаций на российских АЭС.

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    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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