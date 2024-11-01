Участник «Времени героев» стал заместителем министра на Сахалине

Tекст: Валерия Городецкая

После первого модуля обучения Жигалкин начал стажировку под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев». На этапе стажировки он уже смог применить полученные знания.

Жигалкин отметил, что благодаря военной службе у него есть опыт управления большим количеством людей. Однако, по его словам, необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе, адаптировав их для эффективного применения на государственной службе. «Время Героев» – это прекрасный шанс поработать над этими важными качествами», – отметил Жигалкин.

Помимо участия в программе, Жигалкин является кавалером ордена Мужества и был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, а также медалью Суворова. В мае этого года он начал обучение в рамках программы «Время героев».

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской Академии по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие участников.

В сентябре завершился первый этап программы, в рамках него 83 участника завершили стажировки, получив опыт в госуправлении и корпоративной среде, что позволило им усовершенствовать навыки под руководством ведущих российских управленцев.

Ранее Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных отделений «Единой России» отметил, что участники спецоперации проявляют отличные психологические навыки и могут эффективно работать с людьми в политике. В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что новые назначения участников программы «Время героев» согласованы, в том числе и в администрации президента.