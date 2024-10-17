Медведев заявил о способности участников СВО работать в политике

Медведев уверен в способности участников СВО работать с людьми в политических ролях

Tекст: Денис Тельманов

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», выразил уверенность в способности участников спецоперации на Украине работать с людьми на политических должностях, передает ТАСС.

На встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии он подчеркнул, что многие из них обладают качествами, полезными для политической деятельности.

«Многие ребята ни в каком наставничестве не нуждаются. Они всем здесь присутствующим – в том числе я и себя имею в виду – 100 очков дадут вперед», – отметил Медведев.



По мнению Медведева, опыт участия в спецоперации позволяет раскрыть в людях как героические, так и негативные качества. Он уверен, что участники СВО являются хорошими психологами и способны эффективно работать с людьми, что необходимо для любого депутата или руководителя. Однако, он признал, что в некоторых аспектах наставничество может быть полезным, например, в области делопроизводства.

Медведев также подчеркнул важность многообразия карьерных путей для участников СВО, замечая, что они не должны ограничиваться только депутатской деятельностью. Он отметил, что работа в Парламенте специфична и не каждому может быть интересна.

«Кому-то нужен совершенно другой оперативный простор. И слава богу, пусть в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами», – сказал Медведев, упомянув возможности в образовании, медицине и бизнесе.

На Едином дне голосования в начале сентября более 80% участников спецоперации, выдвинутых «Единой Россией», получили мандаты. Из 380 кандидатов победили 308 человек. Это подчеркивает актуальность вопроса о роли участников СВО в политической жизни России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал госуслуг.

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул важность усиления связи между центром и регионами, а также активизации участия активистов в общепартийных решениях с акцентом на молодежь и участников СВО

Кроме того, в России действует программа «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной власти и государственных компаниях.