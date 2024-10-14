Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Якушев: «Единой России» важно слышать больше предложений из регионов
Якушев заявил о важности региональных предложений для «Единой России»
Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул важность усиления связи между центром и регионами, а также активизации участия активистов в общепартийных решениях.
На площадке Высшей партийной школы стартовал семинар для руководителей региональных отделений партии «Единая Россия». На сайте партии говорится, что целью мероприятия является подготовка к предстоящим выборным циклам 2025 и 2026 годов и укрепление партийной системы. Якушев подчеркнул важность активного участия регионов в принятии общепартийных решений.
Он отметил, что партия должна работать как единая команда, оперативно отвечая на вызовы времени. Якушев акцентировал внимание на необходимости качественной коммуникации между центром и регионами, уделяя особое внимание низовому звену партии. «Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений», – отметил Якушев.
Будет развиваться грантовая поддержка инициатив первичек, победителей определят сами руководители, знающие проблематику на местах. Задача региональных отделений – повысить вовлеченность в партийные активности. Особое внимание уделяется работе с молодежью, социально незащищенными гражданами и участниками СВО.