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    Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

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    10 октября 2024, 10:37 • Новости дня

    Упрощен порядок получения справки об участии в СВО

    Мишустин упростил порядок получения справки об участии в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 ноября 2024 года справку об участии в спецоперации можно будет получить через портал госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    На сайте кабмина указано, что до сих пор справки об участии в СВО не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами, что затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации.   

    Подписанное постановление устанавливает такие единые образцы справки для участника СВО и его родственников. С помощью такой справки они смогут получать различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

    Разные регионы предоставляют бойцам и их родственникам различные меры поддержки. Так, в Москве участники СВО имеют право на налоговые льготы, бесплатную юридическую помощь, консультации по профориентации и другие услуги.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

    10 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма

    Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь вдоль линии фронта без признания потери территорий

    Итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь без признания потери Донбасса и Крыма
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выразила готовность прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ, рассчитывая на гарантии безопасности от США и скорое вступление в ЕС, сообщила газета Corriere della Sera.

    Издание пишет, что Киев рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрый прием в ЕС. В рамках европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой европейских партнеров, передает ТАСС.

    Газета пишет, что активность Зеленского свидетельствует о его стремлении искать выходы из конфликта, которые не поставят Украину «на колени».

    Как отмечается в публикации, ВСУ«попали в ловушку» в Курской области и не могут прийти на помощь в Донбасс, где российские силы превосходят украинские, поэтому Зеленский должен убедить европейские страны в своем политическом плане.

    «Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», – пишет издание

    Гарантии безопасности со стороны США будут подобны тем, которые уже существуют для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

    Ранее Владимир Зеленский собрался поехать в Лондон для встреч с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, а также посетит Париж и Берлин для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен.

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    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    9 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Украины вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения его материалов и конструкции, сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

    По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».

    Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».

    Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.

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    9 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить

    Кабмин ФРГ подтвердил отмену встречи в формате «Рамштайн» 12 октября

    Встречу в формате «Рамштайн» отменили из-за отказа Байдена ее посетить
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии отменило запланированную на 12 октября встречу в формате «Рамштайн» на уровне глав государств и правительств, что подтвердил официальный представитель Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита президента США, о чем стало известно накануне. Он подчеркнул, что с отменой визита все форматы, связанные с планируемой встречей, также теряют актуальность, передает ТАСС.

    Таким образом, заседание в формате «Рамштайн», которое должно было пройти на уровне глав государств и правительств во второй половине дня в субботу, отменено. Хебештрайт отметил, что кабмин ФРГ понимает сложившуюся ситуацию и причины отмены мероприятия.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен.

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    10 октября 2024, 08:31 • Новости дня
    Военнослужащий заявил об уничтожении 80% желающих сдаться солдат ВСУ

    Военные ВСУ убили 80% своих солдат, пытавшихся сдаться в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, открывая прицельный огонь и используя дроны для атаки, что позволяет довести в тыл лишь 5–10% таких солдат.

    Военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман сообщил, что вооруженные силы Украины уничтожают более 80% своих солдат, пытающихся сдаться в плен, передает ТАСС. Он отметил, что лишь небольшая часть, около 5–10% от всех желающих сдаться, достигает тыла.

    Штурман также рассказал, что как только ВСУ фиксируют попытку сдачи с помощью беспилотников, они открывают прицельный огонь по своим солдатам. В таких ситуациях активно применяются различные виды вооружений, а также дроны для массовой атаки.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования. Отмечалось, что украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ. Также сообщалось, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

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    9 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объекты украинской энергетики, обеспечивающие ВСУ горюче-смазочными материалами, в последние сутки поражены российскими авиацией, беспилотниками и ракетными войсками, сообщило Минобороны.

    ВС России также поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 и 68 дронов самолетного типа.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Украинская сторона в зоне действия этой группировки потеряла до 50 человек.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового, Вишневого, Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Григоровки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 14-й и 66-й механизированных бригад.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 370 человек, БМП, две американские гаубицы М198 и три американских орудия М119, станцию РЭБ «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Щербиновки, Димитрова, Леонидовки, Дзержинска и Цукурино в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 525 человек, два танка, включая французский АМХ-10, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны у Доброволья и Равнополья в ДНР. Также она отразила две контратаки 118-й и 123-й бригад теробороны.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли более 90 человек, французскую гаубицу Caesar, британскую гаубицу FH-70 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Каменского, Пятихаток, Жеребянок (Запорожская область), Львово и Днепровского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 65 человек, гаубицу М777 и орудие Д-20.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 130 дронов, 580 ЗРК, 18 559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 РСЗО, 15 858 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    10 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    Стивен Сигал показал пленных боевиков «Азова» в Еленовке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи актера и режиссера Стивена Сигала, который в 2022 году посетил ДНР для съемки документального фильма, с пленными боевиками из украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России).

    Видео опубликовали «Вести.Ру». В четверг на канале «Россия 1» выходит документальный фильм Сигала «Во имя справедливости».

    Сигал посещал ДНР и Еленовку для съемок документального фильма в 2022 году, передает РБК.

    Боевики узнали кинозвезду и рассказали ему об условиях своего содержания. Один из них сказал: «К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться». Он подтвердил, что «условия приемлемы». Сигал спросил его, хочет ли заключенный вернуться домой; тот ответил, что мечтает об этом.

    Напомним, Сигал был назначен спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Летом 2022 года в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке было убито около 20 боевиков «Азова» (запрещен в России и признан террористической организацией). Тогда Сигал посетил СИЗО в Еленовке.

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    9 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Появилось видео, где Белоусов шепотом обещал раненому: «Все сделаем»

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Андрей Белоусов шепотом обещал помощь раненному на спецоперации офицеру, удостоенному звания Героя России.

    В Telegram-канале «Звезда» опубликованы кадры церемонии награждения, где офицер получил высокую государственную награду за свои заслуги.

    «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», – заверил Белоусов.

    Министр обороны в среду вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО, отличившимся мужеством и героизмом, в госпитале им. П.В. Мандрыка, где они проходят лечение.

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    10 октября 2024, 09:54 • Новости дня
    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО

    Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО и вернулся невредимым

    Победивший в танковом биатлоне Т-72Б3М выдержал 19 попаданий в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Танк Т-72Б3М, победивший в танковом биатлоне, в зоне СВО выдержал 19 попаданий и вернулся из боя без потерь благодаря своей прочности и умелым действиям экипажа, сообщил механик-водитель танка с позывным «Зубр».

    Водитель танка с позывным «Зубр» рассказал, что машина выдержала удары из противотанковых управляемых ракет. Оказались повреждены три гусеничных катка, место механика-водителя, а также была пробита башня. Однако экипаж успешно восстановил триплекс во время боя, передает РИА «Новости».

    В одном бою дрон-камикадзе прожег башню насквозь, но благодаря сработавшему баллону пожаротушения был предотвращен взрыв боекомплекта. Это спасло как экипаж, так и саму машину от уничтожения.

    «Зубр» подчеркнул, что противник неоднократно пытался уничтожить танк, но он остался на ходу, несмотря на 19 прямых попаданий, и выполнил боевую задачу, благодаря чему экипажу удалось вернуться из боя целым и невредимым.

    В Минобороны ранее рассказали, как экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.

    Напомним, российские танкисты из группировки войск «Восток» сыграли решающую роль при захвате последних укреплений ВСУ в Угледаре.

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    9 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Пентагон подтвердил отказ отменить ограничения на удары ВСУ по России

    Пентагон оставил в силе ограничения на удары ВСУ американскими ракетами вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    США сохраняют в силе ограничения на использование вооруженными силами Украины дальнобойных американских ракет для ударов вглубь территории России, заявила представительница Пентагона высокого ранга.

    «Мы не поменяли свою позицию в этом», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Представительница Пентагона сказала, что изменение политики США в отношении применения западных ракет ВСУ может привести к угрозе эскалации украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский уже не раз обращался с призывом к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории, утверждая, что без дальнобойного оружия Киев не сможет добиться поставленных целей.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что согласие администрации США по ударам вглубь России может привести к ядерному конфликту. Антонов подчеркнул, что использование ракет для ударов вглубь России может задеть силы ядерного сдерживания, что сделает катастрофу неминуемой.

    В октябре СМИ сообщали, что президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

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    9 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Солдат ВСУ попал в плен из-за неисправного танка под Угледаром

    Солдат ВСУ оказался в плену под Угледаром из-за поломки танка

    Солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько оказался в плену под Угледаром из-за неисправного танка: в боевой машине не были прикручены аккумуляторы, что привело к ее остановке и захвату экипажа.

    Солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал ТАСС, что оказался в плену у российских военных из-за неисправного танка. Кузько и его сослуживцы были отправлены в бой под Угледаром на танке, который предоставила им 1-я рота, так как своего у них не было. По словам военнослужащего, это решение стало единственно возможным способом избежать гибели.

    Кузько описал, что в предоставленном танке не были прикручены аккумуляторы, из-за чего при попытке поворота они сместились и стали коротить. Это привело к тому, что танк заглох, а солдаты оказались в сложной ситуации на линии фронта. Осознав, что техника не может продолжать движение, его экипаж принял решение покинуть танк и попытаться укрыться в ближайшей лесополосе.

    Однако попытка скрыться не увенчалась успехом, и вскоре украинских солдат настигли российские штурмовики. Владимир Кузько отметил, что это было единственным способом спастись, и выразил сожаление о том, что техника, на которой они отправились в бой, не была исправна изначально.

    Ранее украинский военнослужащий Артем Кабанов рассказал, что сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, причем его подразделение было единственным на Запорожском направлении.

    Кроме того, пленный солдат ВСУ заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин сначала бесплатно, а затем за деньги, что способствовало зависимости среди солдат.

    Также украинские солдаты сообщили, что командование отправляет их на миссии, которые они считают самоубийственными, из-за нехватки техники и вооружения.

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    9 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Российская авиация ударила по укрепрайону ВСУ в Запорожье

    Рогов: Российская авиация ударила по укрепрайону ВСУ в Ореховском районе Запорожской области

    Российская авиация ударила по укрепрайону ВСУ в Запорожье
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация нанесла удар по строящемуся укрепрайону Вооруженных сил Украины в Ореховском районе Запорожской области, где противник возводит бетонные сооружения, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    По его словам, атака была осуществлена в Ореховском районе, где украинская сторона ведет строительство укреплений, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что «врагу не помогут окапывания и бетонные сооружения», так как российская авиация использует корректируемые и фугасные авиабомбы.

    Он также подчеркнул, что у российской армии сохраняется инициатива в Каменском, где они закрепились на всех освобожденных территориях. По словам Рогова, идут действия наступательного характера, позиции по переднему краю улучшены. Основные боевые действия продолжаются вдоль водохранилища и по направлению к трассе Москва – Симферополь.

    Российские войска продвигаются вперед по нескольким направлениям. Противник вытесняется на восток и на север в районе реки Янчекрак. «Наши войска осуществляют действия с севера на юг», – добавил Рогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Запорожья увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих, и уже более 16 тыс. военных были похоронены в этом регионе.

    Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье, используя фронтовую авиацию.

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    9 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ

    Пленный солдат ВСУ сообщил о нападении украинского FPV-дрона при сдаче в плен россиянам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    Украинский военнослужащий Александр Лавренчук, находящийся в плену, рассказал, что их подразделение было атаковано FPV-дроном своих же сослуживцев в момент сдачи в плен российским военным, пишет ТАСС. Солдат отметил, что их подразделение было отрезано в лесополосе российскими бойцами и подверглось минометному обстрелу.

    Лавренчук утверждает, что они, осознав ситуацию, приняли решение сдаться, не оказывая сопротивления. По его словам, несмотря на то, что были видны российские военные, их атаковали украинские FPV-дроны. «Мне обидно, что по нам работала наш FPV. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», – заявил он.

    Солдат также рассказал, что их подразделение понесло тяжелые потери и фактически утратило боеспособность, а командир, будучи молодым и неопытным, стремился показать результат любой ценой. Лавренчук подчеркнул, что мобилизованным оказался не по своей воле и что в ряды ВСУ часто попадают выходцы из небогатых семей, которых отлавливают на улицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные, отказывающиеся идти в бой, расстреливаются своими же заградотрядами. Так, стало известно, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ.

    Заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой, как рассказали украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром.

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