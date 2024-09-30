Завершился первый этап программы «Время героев»

Участники программы «Время героев» завершили первый этап стажировок

Участники программы «Время героев» взаимодействовали с наставниками из числа ведущих российских управленцев и совершенствовали свои навыки в различных регионах России. Каждому из них был разработан индивидуальный план развития, направленный на улучшение навыков и умений в системе государственного управления.

Стажировки предоставили участникам практический опыт на разных позициях в государственных и корпоративных структурах. Программа включала активное участие в мероприятиях широкого профиля, что позволило проходящим обучение определиться с направлениями, интересующими их для дальнейшего развития. В рамках стажировок участники программы посещали рабочие совещания, инспектировали подведомственные учреждения, общались с коллективами и населением и проводили уроки мужества.

«Формирование нового управленческого резерва поможет решать самые ответственные задачи, которые стоят перед страной и обществом. Нам вместе строить и развивать сильную независимую Россию, и участники программы – те, на кого мы можем в этом рассчитывать», – заявил зампредседателя правительства Виталий Савельев, который был наставником Героя России Александра Шептухина.

Участник программы Заур Гурциев рассказывал о поездках в новые регионы под руководством своего наставника, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Он выделил поездки в Антрацитовский район и город Стаханов Луганской Народной Республики, над которыми Ставропольский край ведет шефство.