Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
Король Испании призвал понять гнев жителей Валенсии
Король Испании Филипп VI столкнулся с гневом жителей наводненной Валенсии
Король Испании Филипп VI призвал понять гнев жителей Валенсии, подвергшейся разрушительным наводнениям, после того как его пытались забросать грязью во время визита в пострадавшие районы.
Как передает РИА «Новости», король Испании Филипп VI и его супруга Летисия посетили Пайпорту и Чиву, пострадавшие от смертоносных ливней. Пара прибыла туда, чтобы изучить ход спасательных работ и поддержать пострадавших. Однако, по прибытию, их встретила группа жителей, которые пытались забросать короля и его свиту грязью, выкрикивая оскорбления и обвиняя в бездействии.
Во время визита в центр координации спасательных работ в Валенсии, король выразил признательность всем, кто участвует в ликвидации последствий катастрофы. Он подчеркнул необходимость понимания гнева и отчаяния жителей, которые пережили наводнения. Филипп VI отметил, что государство обязано полностью участвовать в решении проблемы, чтобы вернуть пострадавшим надежду.
Ситуация в Валенсии вызвала недовольство у ряда политиков и общественных деятелей, которые обвинили власти в неспособности предотвратить катастрофу и справиться с ее последствиями. Ранее сообщалось, что Мадрид направит 5 тысяч военнослужащих и столько же сотрудников правоохранительных органов для помощи в ликвидации последствий наводнений в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, король Испании Филипп VI столкнулся с недовольством жителей Пайпорты во время визита в пострадавшие от наводнений районы. В Испании древнеримская дамба в Альмонасид-де-ла-Куба смогла предотвратить разрушения и жертвы во время наводнения. В испанской Валенсии в результате наводнений количество погибших возросло до 202 человек.