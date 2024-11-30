30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.8 комментариев
WP: Ракета «Орешник» стала угрозой для Европы
Новая российская ракета «Орешник» даже в неядерном оснащении представляет собой значительную угрозу для Европы, способную уничтожить авиабазы и военные цели, что, по мнению экспертов, может стать началом новой гонки вооружений, пишет Washington Post.
Старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф выразил мнение, что Европа стоит на пороге новой ракетной эры, пишет WP, передает РИА «Новости».
Деккер Эвелет из аналитического центра CNA предупреждает, что Россия способна уничтожить авиабазы и военные цели на большой территории Европы с помощью «Орешников», даже если они оснащены только обычным вооружением, говорится в материале. Он также отмечает, что ядерный потенциал этого оружия представляет еще более серьезную угрозу.
Эксперты подчеркивают, что использование Москвой баллистической ракеты средней дальности показывает решимость президента России Владимира Путина добиться победы на Украине.
Ранее патриарх Кирилл признал новый ракетный комплекс «Орешник» «стоп-машиной» и выразил благодарность его разработчикам за создание мощного оружия, вызывающего панику у западных стратегов. Кинетическая система оружия «Орешник» вызвала восхищение благодаря своей разрушительной силе и точности, сравнимой с ядерным оружием, и стала новым фактором глобальной стратегии, сообщили американские СМИ. Словенский политик Змаго Елинчич назвал ракету «Орешник» самым мощным современным оружием.