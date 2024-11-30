Министр обороны Белоусов отменил положение о кадровом резерве на гражданской службе

Tекст: Александра Юдина

На сайте правовой информации указано, что Белоусов подписал приказ, отменяющий положение о кадровом резерве Министерства обороны на гражданской службе.

Так, предыдущие нормативные акты, касающиеся кадрового резерва, утратили свою актуальность. В частности, отменены приказы министра обороны от 14 августа 2017 г. № 495 и от 23 ноября 2017 г. № 698, в которых утверждалось и изменялось положение о кадровом резерве.

Также в пояснительной записке указывается, что ранее был отменен пункт четыре положения, который предусматривал его утверждение правовым актом государственного органа. Согласно статье 64 Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», утверждение порядка формирования кадрового резерва осуществляется указом президента России.

В документе подчеркивается, что выполнение приказа не потребует дополнительных бюджетных расходов, поскольку его реализация не связана с расходами из федерального бюджета.

Решение об отмене положения о кадровом резерве было принято министром в октябре.