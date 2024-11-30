Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.11 комментариев
Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал мировое сообщество внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, пишет Yeni Safak.
По данным турецкой газеты, Фидан считает, что рассматривать ядерную риторику Путина исключительно как угрозу было бы слишком упрощенным подходом, передает ТАСС.
Министр иностранных дел Турции отметил, что все обычные вооружения, которые могли быть использованы на Украине, уже задействованы, но конфликт продолжается. «Если мир не восторжествует, война может выйти из-под контроля», – заявил турецкий министр.
Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО. Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время.