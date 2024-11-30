  • Новость часаПВО отбила атаку дронов ВСУ на Дагестан
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Рогов заявил об отказе Зеленского вывести ВСУ из Курахово
    Солдаты ВСУ бежали с позиций у Сватово в ЛНР
    «Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг
    Фурсенко заявил, что России не хватило одного голоса для участия в проектах ЦЕРН
    Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    11 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

    8 комментариев
    30 ноября 2024, 11:23 • Новости дня

    Глава МИД Турции призвал учитывать слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал мировое сообщество внимательно отнестись к высказываниям президента России Владимира Путина о ядерном оружии, пишет Yeni Safak.

    По данным турецкой газеты, Фидан считает, что рассматривать ядерную риторику Путина исключительно как угрозу было бы слишком упрощенным подходом, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Турции отметил, что все обычные вооружения, которые могли быть использованы на Украине, уже задействованы, но конфликт продолжается. «Если мир не восторжествует, война может выйти из-под контроля», – заявил турецкий министр.

    Ранее Путин заявил, что в ближайшем будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. Он также сообщил, что российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО. Путин заявил, что информация об испытаниях нового оружия появится в свое время.

    27 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Путин назвал срок первого космического старта с «Байтерека»

    Путин: Москва рассчитывает, что первый космический пуск с «Байтерека» состоится в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия рассчитывает на проведение первого космического пуска с комплекса «Байтерек» в 2025 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований. Продолжается эксплуатация космодрома Байконур. Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запуска перспективного российского ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываем, что первый пуск с «Байтерека» состоится, как и запланировано, уже в будущем [2025] году», – приводит его слова РИА «Новости».

    Космический ракетный комплекс «Байтерек» – совместный проект России и Казахстана создания новой стартовой площадки на Байконуре. Проектная мощность составит шесть-восемь пусков ежегодно.

    Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами. Напомним, Путин находится с государственным визитом в Казахстане, который проходит с 27 по 28 ноября.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Коментарии (51)
    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

    Коментарии (42)
    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Так он прокомментировал эпизод из мемуаров Меркель, где она описывает встречу с лабрадором президента во время переговоров в Сочи.

    «Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

    «Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

    Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

    Коментарии (34)
    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

    Коментарии (33)
    28 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    Путин заявил о способности «Орешника» разлагать цель на элементарные частицы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль, заявил президент России Владимир Путин на заседании ОДКБ.

    «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    По его словам, ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

    До этого глава Российского государства сообщил, что сейчас ни одно государство не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

    Он также отметил, что Генштаб ВС России и Минобороны ищут на Украине цели, которые можно было бы поразить «Орешником».

    Кроме того, российский президент сообщил, что в стране началось серийное производство этих систем.

    Коментарии (18)
    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кита Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий советник Трампа Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кита Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно разрешения конфликта.

    Коментарии (12)
    28 ноября 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    Путин: Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин пояснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами, помимо инфляционных процессов. «Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера», – сказал он.

    Также он отметил, что данные Банка России по инфляции в стране реальны. «Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется – реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть», – сказал глава государства.

    Накануне курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года.

    Коментарии (40)
    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

    Коментарии (19)
    28 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    Путин назвал узурпаторами киевские власти
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Киевские главари полностью нелигитимны, являются узурпаторами и не имеют права отдавать приказы армии, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    «Киевские главари полностью нелегитимны, они являются узурпаторами, не имеют права отдавать приказы армии», – цитирует ТАСС Путина.

    «За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность?», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Российский президент отметил, что те, кто исполняет приказы Киева, тоже становятся соучастниками преступлений.

    Кроме того, Путин отметил, что российские бойцы сражаются за будущее своей страны и своих детей. Он подчеркнул, что мужество и стойкость российских военных не оставляют сомнений в их решимости защищать родину от внешних угроз.

    «Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата», – сказал Путин.

    Президент выразил уверенность в том, что никакие поставки западного оружия Киеву не смогут изменить обстановку на поле боя.

    Ранее Путин заявил, что Россия может атаковать центры принятия решений на Украине, если Киев продолжит свои действия в приграничных районах.

    Коментарии (15)
    28 ноября 2024, 10:39 • Новости дня
    Турецкие банки предупредили о массе поддельных долларов на рынке

    Три турецких банка сообщили о массовом распространении поддельных стодолларовых купюр

    Турецкие банки предупредили о массе поддельных долларов на рынке
    @ Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Три турецких банка предупредили сотрудников о распространении поддельных стодолларовых купюр, из-за чего обменные пункты Анкары временно прекратили операции с банкнотами номиналом 50 и 100 долларов старого образца.

    Турецкие банки столкнулись с серьезной проблемой распространения поддельных стодолларовых купюр, сообщает Hurriyet.

    Три крупных финансовых учреждения в Турции разослали своим сотрудникам предупреждения о необходимости повышенной бдительности при обращении с наличной валютой, передает РИА «Новости» В письмах подчеркивается, что случаи мошенничества с использованием поддельных банкнот участились, и требуются меры предосторожности. Ситуация стала поводом для усиления контроля на пунктах обмена валюты.

    В настоящее время обменные пункты и банки временно прекратили операции с купюрами номиналом 50 и 100 долларов старого образца.

    Как сообщает Эkonomim, общая сумма фальшивой валюты, ввезенной в Турцию из-за рубежа, может превышать 1 млрд долларов, отмечает ТАСС. Основная часть этих подделок, по информации экспертов, поступила из Сирии, Ирана и с Балкан.

    Согласно телеканалу Haberturk, первая операция с поддельными долларами была зарегистрирована в приграничном с Сирией городе Газиантеп. Фальшивая валюта была также обнаружена в крупных туристических центрах страны, таких как Анталья, Измир и Стамбул.

    Член правления Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Турции Мустафа Унвер отметил, что в ближайшее время планируется заменить счетчики банкнот для выявления фальшивок. В связи с этим представители банковского сектора предупреждают, что процесс замены оборудования может занять более месяца.

    Телеканал CNN-turk подтверждает, что фальшивые купюры изготовлены настолько качественно, что обычные граждане практически не могут отличить их от настоящих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках Турции. Между тем представители государственного банка Турции Ziraat заявили, что граждане России могут легко обменять доллары старого образца без каких-либо трудностей или ограничений.

    Отмечалось, что не только зарубежные, но и отечественные банки начали отказывать в приеме старых банкнот долларов из-за санкций и трудностей с обменом.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS

    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.

    Коментарии (23)
    28 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными

    Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками

    Путин заявил о превосходстве российских ракет над западными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские ракеты, такие как «Искандер» и Х-101, превосходят западные аналоги по дальности и мощности, а производство ракет в РФ в десять раз превышает объемы стран НАТО, сообщил на саммите ОДКБ президент Владимир Путин.

    По его словам, ракеты, которые поставляются Киеву, имеют более дальнобойные и мощные аналоги в российском арсенале. Президент подчеркнул, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ракет ATACMS и обладает большей дальностью, сообщает ТАСС.

    Помимо этого, Путин сообщил о наличии российских аналогов британской Storm Shadow, французской SCALP и германской Taurus, которыми является ракета воздушного базирования Х-101. Она имеет сопоставимую мощность боевой части, но превосходит европейские системы по дальности. Таким образом, российские ракеты показывают свои конкурентные преимущества перед западными аналогами.

    В то же время Путин заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Более того, со следующего года производство увеличится еще на 25–30%.

    Напомним,  новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

    Западные аналитики признали ее самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

    Коментарии (6)
    Главное
    Отключена высоковольтная линия на Запорожской АЭС
    Немецкий генерал спрогнозировал потерю Украиной Красноармейска
    ВСУ потеряли сотни бойцов и технику под Константиновкой
    Террористы захватили 40% западных районов Алеппо
    В Москве прошли рейды в ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ
    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии
    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

    Перейти в раздел

    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета

    30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики». Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............