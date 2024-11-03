Гол Дзюбы принес победу «Акрону» над «Крыльями Советов»

Tекст: Мария Иванова

Футбольный клуб «Акрон» добился победы над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу тольяттинской команды. Голы забили Родриго Эсковаль и Артем Дзюба.

Важный момент произошел на 90+2-й минуте, когда самарский форвард Иван Сергеев получил возможность реализовать пенальти, но не смог воспользоваться шансом. Эта победа стала первой для «Акрона» после пятиматчевой серии без побед во всех турнирах.

Благодаря этому успеху, «Акрон» с 16-ю очками поднялся на восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В свою очередь, «Крылья Советов», имеющие 12 очков, занимают 10-ю позицию и потерпели третье поражение подряд.

Напомним, московский «Локомотив» расторг контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Он перешел в футбольный клуб Тольятти «Акрон».

Между тем интерес к футболу среди россиян значительно снизился, число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, следует из опроса ВЦИОМ.