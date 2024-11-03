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    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    Российские топ-менеджеры приобрелиактивы Jaguar Land Rover
    Скандал из-за экономического плана минфина разгорелся в Германии
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 10:33 • Новости дня

    Россиянам напомнили о предстоящей четырехдневной рабочей неделе

    Tекст: Мария Иванова

    В начале ноября россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 число из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

    Россиян ждет короткая рабочая неделя в начале ноября, сообщает РИА «Новости». Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, что делает понедельник выходным. Рабочая неделя начнется во вторник, 5 ноября, и продлится до пятницы, 8 ноября.

    Предшествующая этому выходному суббота, 2 ноября, была рабочим днем, чтобы компенсировать дополнительный выходной. Выходной с 2 ноября перенесли на 30 апреля, что позволит россиянам отдыхать больше в весенний период.

    День народного единства – государственный праздник, который отмечается в России ежегодно 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом 29 декабря 2004 года.

    В 2025 году работающим по пятидневному графику россиянам будет наиболее выгодно брать отпуск в июле и октябре, отмечал эксперт.

    2 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

    Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

    «Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

    В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

    Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

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    2 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    СК начал расследование гибели российских военнопленных в Курской области
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России начал расследование по факту гибели российских военнопленных в Курской области, сообщили в ГВСУ СК России.

    Поводом для открытия уголовного дела стала фотография в социальных сетях, на которой изображены пленные российские военнослужащие без признаков жизни, передает РИА «Новости». На фотографии у одного из погибших руки связаны за спиной. Это может свидетельствовать о том, что военнослужащие погибли не в результате боевых действий, а уже находясь в плену у украинских боевиков, сообщили в СКР.

    Временно исполняющий обязанности заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил следственному управлению ГВСУ СК России вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Важной задачей расследования является установление точного места, где была сделана фотография, фиксация всех доказательств совершенных преступлений и выявление лиц, причастных к гибели военнослужащих.

    Ранее сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат в Курской области. The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    2 ноября 2024, 18:08 • Новости дня
    Российские топ-менеджеры приобрели активы Jaguar Land Rover

    Российские топ-менеджеры приобрели представительство Jaguar Land Rover

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское представительство компании Jaguar Land Rover перешло в собственность ООО «ВСКД Моторс», которое возглавляют бывшие топ-менеджеры британской компании в России.

    Новым владельцем 100% долей JLR стало ООО «ВСКД Моторс», зарегистрированное в Москве в декабре 2022 года, передает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц. До этого собственником была британская компания Jaguar Land Rover Automotive Plc.

    Компания «ВСКД Моторс» принадлежит четырем бывшим топ-менеджерам российского представительства Jaguar Land Rover. Совладельцами с равными долями выступают генеральный директор Вячеслав Кузяков, директор по развитию бизнеса Дмитрий Овчаров, директор отдела послепродажного обслуживания Сергей Скоробогатько и финансовый и административный директор Екатерина Шаталова.

    ООО «Ягуар Ленд Ровер» было основано в Москве в 2008 году и занималось импортом, продажей и послепродажным обслуживанием автомобилей премиум-класса Land Rover и Jaguar.

    Напомним, Jaguar Land Rover прекратил продажи автомобилей и поставки запчастей в Россию в марте 2022 года.

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    2 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет

    Глава «Спецтехноэкспорт» Украины сообщил о запуске производства баллистических и крылатых ракет на Украине в 2025 году

    Украина объявила срок начала выпуска собственных баллистических и крылатых ракет
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, как сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров, отметив успешные летные испытания.

    Украина планирует наладить производство собственных баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    «Я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, мы будем иметь к середине 2025-го. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть», – сказал Петров.

    Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой баллистической ракеты украинского производства. Несмотря на отсутствие уточнений о классе дальности этой ракеты, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что дальность ее полета составляет 600-700 километров. Эти разработки свидетельствуют о намерениях Украины укрепить свои оборонные возможности в области дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Канада поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по военным целям в России. Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта, несмотря на критические оценки западной прессы, включая The New York Times, которая увязывает территориальные потери Украины с этим шагом. США будут противодействовать попыткам Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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    2 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали об измотанности Зеленского

    NYT: На фоне неудач на фронте Зеленский измотан и напряжен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский находится в обеспокоенном и напряженном состоянии, сообщили неназванные американские чиновники изданию New York Times.

    Зеленский выглядит измотанным и напряженным. Украинского лидера беспокоят неудачи вооруженных сил Украины на фронте, сообщили собеседники New York Times.

    «После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США», – говорится в статье.

    Газета сообщает, что его тревожат возможные изменения поддержки со стороны США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах. Источники отметили, что на Украине наблюдается подрыв морального духа на фоне активного продвижения России.

    Ранее New York Times писала, что Киев может столкнуться с дефицитом солдат в следующие год-полгода.

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    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    2 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17

    Концерн «Калашников» завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17 для Минобороны

    «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил важный этап государственных испытаний автомата АМ-17, предназначенного для вспомогательных подразделений по заданию Минобороны, и приступил к оформлению документов.

    Концерн «Калашников» успешно завершил стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, сообщает ТАСС. Президент концерна Алан Лушников отметил, что испытания проведены в рамках государственных проверок, и автомат АМ-17 был разработан по заданию Министерства обороны России для вспомогательных подразделений. В настоящее время идет оформление документов, необходимых для присвоения автомату литеры О1.

    Лушников также сообщил, что концерн осуществил поставку значительного количества пистолетов-пулеметов ПРК-20 белорусским военным. По его словам, белорусские подразделения с удовольствием приняли и используют этот образец оружия. Пистолеты-пулеметы ПРК-20 также поступают на вооружение российской армии, что подтверждает их востребованность и эффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 2018 года концерн «Калашников» вел работу над новой платформой автомата, основанной на компактных образцах АМ-17 и АМБ-17. Министр обороны Сергей Шойгу предложил концерну «Калашников» доработать автомат АМ-17, чтобы улучшить его характеристики.

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    2 ноября 2024, 21:40 • Новости дня
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Украинский волонтер призвала мобилизовать женщин на Украине

    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине необходима для выживания страны.

    Мобилизация женщин является непопулярным решением, но Украине необходимо принимать меры для выживания общества, сказала Берлинская, сообщает издание «Страна». «Нам понадобится выбирать решения, чтобы наше племя выжило», – подчеркнула Берлинская.

    Также она высказалась о важности подготовки детей к возможным вооруженным конфликтам. «Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», – добавила она.

    Ранее украинское министерство обороны объявило о начале использования инвалидов и женщин для разминирования территорий с целью обеспечения «равного доступа» к работе.

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    2 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли подробности кражи драгоценностей у депутата Госдумы Ильиных

    РЕН ТВ: Знакомый дочери депутата Госдумы Ильиных обокрал семью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мае неизвестный обокрал жилье депутата Государственной думы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями, сообщил источник РЕН ТВ.

    Среди похищенного также числились часы марок Breitling и Ulysse Nardin, а также телефон Vertu, сказал собеседник РЕН ТВ.

    После инцидента прошло «семейное совещание», где присутствовали все члены семьи, включая 19-летнего парня дочери. Все заверяли, что ничего не знают о пропаже. Однако на следующий день молодой человек отправил супруге депутата сообщение, признавшись в краже.

    «Он заявил, что попал в ДТП и ему нужно компенсировать ущерб, поэтому брал драгоценности. Планировал все вернуть потом и попросил не обращаться в полицию», – уточнил источник.

    Молодому человеку дали шанс исправиться, и он написал расписку, обещая вернуть украденное. Некоторая часть драгоценностей была возвращена. Однако позже парень исчез и перестал выходить на связь. 31 октября супруга Ильиных обратилась в полицию. Стражи порядка начали проверку по факту кражи.

    В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.

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    2 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    Американец Мартиндейл: Украинцы ждут освобождения армией России
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многие украинские граждане ожидают прихода Российской армии, но вынуждены скрывать свои настроения из-за страха перед киевским режимом, заявил помогавший ВС России американский гражданин Дэниэл Мартиндейл.

    «На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения Российской армией», – сказал Мартиндейл, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что украинским гражданам приходится скрывать свои симпатии к России и истинные намерения. Мартиндейл подчеркнул, что это является обязательным условием для их безопасности, так как без этого они сталкиваются с угрозой преследования.

    «Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли», – добавил он.

    Мартиндейл выразил уверенность, что киевский режим ответственен за смерть, убийства, пытки, и похищение людей сотен тысяч людей. По его мнению, необходимо наказать преступника, в ином случае он будет продолжать совершать преступления.

    «Он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше – и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти», – сказал американец.

    По его словам, украинские солдаты сталкиваются с высокими потерями на фронте. Украинских солдат часто отправляют на погибель, и это происходит без обоснованных причин. Он привел пример с группой из 100 пехотинцев, направленной на фронт в августе 2024 года, из которой после месяца службы осталось всего семь человек.

    Российские спецслужбы эвакуировали гражданина США, который два года передавал разведданные российской стороне и сыграл важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром. Мартиндейл передавал данные о месторасположении военных объектов ВСУ российским военным.

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    2 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра

    Элитные части ГУР и СБУ Украины отступили из Часова Яра под огнем ВС России

    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения Главного управления разведки и Службы безопасности Украины покинули Часов Яр, поскольку все подъезды к городу находятся под огневым контролем российских вооруженных сил, оставив город под защитой мобилизованных солдат.

    Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) были вынуждены отступить из Часова Яра из-за огневого контроля со стороны Вооруженных сил России, передает ТАСС. Как сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, ситуация для украинских сил в городе ухудшается с каждым днем. Главная транспортная артерия, обеспечивавшая снабжение Часова Яра, превратилась в «дорогу смерти», а подъездные пути остаются опасными.

    По словам Чукчи, украинские силы уже сосредоточили наиболее ценную артиллерию за пределами города. Туда же были выведены беспилотные летательные аппараты и элитные подразделения ГУР и СБУ. Несмотря на отступление этих элитных частей, Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке, в результате чего взяли под огневой контроль транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре, а также российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами.

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    2 ноября 2024, 16:08 • Новости дня
    Ученому из Обнинска вынесли приговор за передачу технологий США

    Суд Обнинска приговорил бывшего сотрудника института к четырем годам за передачу технологий в США

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник института в Обнинске приговорен судом к четырем годам колонии за передачу сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос научно-технической информации, которая могла быть использована при создании оружия массового поражения, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

    Установлено, что находясь в служебной командировке во Франции в 2019 году, он незаконно передал научно-техническую информацию сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос, передает ТАСС.

    Информация содержала сведения о характеристиках энергетической установки, которые могут быть использованы при разработке оружия массового поражения. Сообщается также, что на данные сведения установлен экспортный контроль.

    Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ. До этого Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к 12,5 года колонии за передачу спецслужбам Украины через мессенджеры военно-технических сведений. Также ФСБ сообщила, что в Москве пресечена деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных техсредств для негласного получения информации.

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    2 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    Сырский дал характеристику наступлению российской армии
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о наступлении российской армии, по его оценке, это одно из самых интенсивных продвижений с начала конфликта.

    «Активные боевые действия, продолжающиеся на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», – сказал Сырский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Во время встречи с делегацией вооруженных сил Чехии Сырский проинформировал о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что интенсивность боевых действий требует значительных усилий со стороны украинских сил для поддержания обороноспособности.

    Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял, что Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в рядах ВСУ. Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что в зоне специальной военной операции произошел перелом.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла восьмая за сутки серия мощных взрывов, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве уже восьмой раз за сутки произошла серия мощных взрывов. Власти сообщили, что в столице работает система противовоздушной обороны, подробности инцидентов пока не разглашаются, передает ТАСС.

    По данным городской военной администрации, в Киеве действует воздушная тревога, также сигнал тревоги звучит в Киевской и Полтавской областях.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода.

    Также была опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

    Коментарии (7)
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