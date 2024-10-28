Стало известно о шестидневной рабочей неделе для россиян

Шестидневная рабочая неделя в России из-за празднования Дня народного единства

Tекст: Денис Тельманов

В связи с празднованием Дня народного единства россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя, сообщает ТАСС.

Это изменение связано с тем, что суббота, 2 ноября, станет рабочим днем, а понедельник, 4 ноября, будет выходным. Это изменение отражено в производственном календаре, утвержденном правительством России.



Помимо этого, в декабре текущего года также запланирована шестидневная рабочая неделя. Рабочим днем станет 28 декабря, но за ним последуют долгие новогодние выходные, которые продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно постановлению, подписанному премьером РФ Михаилом Мишустиным, новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, а праздничные дни будут перенесены на май и июнь.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить время продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе, при этом полностью запретить торговлю спиртными напитками в праздничные дни.



Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы, положенные за работу в праздничные дни, в случае увольнения. Изменения внесены в Трудовой кодекс.