Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.5 комментариев
Атаковавшие Славянск-на-Кубани дроны ВСУ повредили 25 домов
Во время атаки украинских дронов были повреждены стекла и крыши 25 домов в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщили в министерстве ГО и ЧС региона.
В министерстве уточнили, что повреждения были незначительными, в основном затронуты стекла и крыши домов, передает РИА «Новости».
Накануне глава района Роман Синяговский сообщил, что для ликвидации последствий атаки ВСУ жителей Славянска-на-Кубани временно эвакуировали по решению взрывотехников, которые работают на месте разлета осколков БПЛА.
Напомним, в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ПВО отразила атаку беспилотников на два района Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в результате чего пострадала женщина и был поврежден автомобиль.