Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Соколов сообщил Путину о стратегии повышения рождаемости в Кировской области
Соколов обсудил с Путиным меры по увеличению рождаемости в Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил президенту России Владимиру Путину о новой стратегии социально-экономического развития, призванной улучшить демографическую ситуацию в регионе.
Соколов отметил, что основным вызовом для региона сейчас является сокращение населения, сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что население Кировской области стареет, а уровень смертности в два раза превышает уровень рождаемости. В связи с этим региональные власти поставили задачу существенно изменить ситуацию. Губернатор выразил уверенность, что новая стратегия поможет в этом.
В рамках новой стратегии, по словам Соколова, приоритетными являются высокое качество жизни и создание комфортных условий для семей в области, поскольку именно семья является основным институтом, способствующим рождению детей.
Ранее Путин утвердил перечень из 21 критерия оценки эффективности губернаторов, включая доверие к власти и уровень рождаемости.
Президент заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.