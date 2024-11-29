Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
В ЕС у детей нашли «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения
Pais: В Европе у детей выявили «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения
В Европе выявили не менее 11 случаев гипертрихоза у младенцев, чьи родители применяли препараты с миноксидилом против облысения, сообщила Pais.
В Европе зафиксировали по меньшей мере 11 случаев, когда у младенцев развился гипертрихоз, известный как «синдром оборотня». Предполагается, что это произошло после использования их родителями лосьонов с миноксидилом, предназначенных для борьбы с облысением, передает РИА «Новости».
Синдром оборотня характеризуется чрезмерным ростом волос по всему телу. Центр фармакологического надзора в Наварре выявил, что у грудных детей, чьи родители применяют такие препараты, может развиться эта клиническая картина. Специалисты предупреждают, что гипертрихоз у младенцев может повлечь за собой серьезные осложнения, затрагивающие сердце и почки.
Pais пишет, что у заболевшего ребенка исчезли симптомы «синдрома оборотня» после того, как его отец прекратил использование препаратов от облысения. Это подчеркивает важность контроля за применением подобных средств и необходимость информированности родителей о возможных побочных эффектах.
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