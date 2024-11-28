В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.3 комментария
Россия передала председательство в БРИКС Бразилии
Россия вручила Бразилии «молоток председателя» на встрече БРИКС в Екатеринбурге
Россия вручила условный «молоток председателя» Бразилии, символически передав ей председательство в БРИКС на 2025 год в ходе встречи в Екатеринбурге.
Россия по итогам встречи шерп и су-шерп БРИКС в Екатеринбурге передала председательство в объединении Бразилии на 2025 год, сообщает ТАСС. В знак передачи вахты замглавы МИД РФ и шерпа в БРИКС Сергей Рябков вручил секретарю по вопросам отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) МИД Бразилии Эдуардо Сабойе условный «молоток председателя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия как председатель БРИКС решила заняться реформой международных организаций, стремясь улучшить их работу. Президент России Владимир Путин назвал Казанскую декларацию на саммите БРИКС документом с позитивной повесткой, что подчеркивает важность сотрудничества стран-участниц в текущей геополитической обстановке.