Посол: Бразилия в 2025 году в роли председателя БРИКС займется реформой мировых организаций

Tекст: Мария Иванова

Бразилия намерена в 2025 году, возглавляя БРИКС, сосредоточиться на реформировании международных организаций, заявил посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес. По его словам, особое внимание уделят процессу принятия решений в этих структурах, сообщает ТАСС.

Соарес подчеркнул, что первостепенной задачей для Бразилии станет борьба с неравенством, бедностью и голодом. Посол отметил важность устойчивого развития и необходимость реформы международных организаций как одного из приоритетов председательства страны в БРИКС.

Также дипломатом была затронута тема культурного сотрудничества между Россией и Бразилией. Соарес сообщил, что страны находятся на завершающей стадии подписания всеобъемлющего соглашения в области культуры. Визит заместителя министра культуры Бразилии Марсио Тавареса в Россию способствовал интенсивному диалогу и продвижению переговоров по данному вопросу.

Помимо этого, Россия и Бразилия обсудят возможность запуска прямых авиарейсов. По словам посла, есть ряд технических вопросов, требующих решения, однако страны надеются в скором времени включить этот вопрос в повестку дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайско-бразильская инициатива по Украине была обсуждена на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии. Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

На саммите президент России Владимир Путин отметил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, что требует удержания баланса и эффективности объединения.