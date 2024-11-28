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ЦБ объявил онлайн-голосование за символы новой купюры в 1 тыс. рублей
Народное голосование за символ для новой банкноты номиналом в 1 тыс. рублей, где представлены 25 достопримечательностей Приволжского округа, пройдет на сайте Банка России с 29 ноября по 12 декабря.
Народное онлайн-голосование за символ для новой банкноты в 1 тыс. рублей пройдет на сайте Центрального банка России с 29 ноября по 12 декабря, сообщает ТАСС.
Глава структуры Эльвира Набиуллина отметила, что поддержку в организации процесса окажет Национальный центр «Россия». За выборами можно будет следить в режиме реального времени, а проголосовать есть возможность только один раз. И только за один из представленных вариантов.
Зампредседателя ЦБ Сергей Белов сообщил, что окончательное решение о дизайне банкноты примет совет директоров регулятора. Презентация обновленного дизайна запланирована на вторую половину 2025 года. Для голосования предложены 25 достопримечательностей Приволжского федерального округа, включая музеи, памятники, университеты и мосты.
Среди вариантов для новой купюры представлены Вятский художественный музей в Кирове, Дворец земледельцев в Казани, монумент Матери-Покровительнице в Чебоксарах, музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», Саратовский автомобильный мост через Волгу, центр семьи «Казан» в Татарстане, ракета музейно-выставочного центра «Самара космическая» и памятник Салавату Юлаеву в Уфе.
В 2023 году Банк России уже представил модернизированные купюры номиналами 1 и 5 тыс. рублей, однако они так и не поступили в обращение. Дизайн купюры в 1 тыс. рублей был посвящен Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но общественность обратила внимание на отсутствие креста на изображении здания церкви в Казани. Глава Синодального отдела Владимир Легойда выразил надежду на консультации ЦБ с Русской православной церковью при будущем отборе изображений.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк принял решение изменить дизайн оборотной стороны тысячерублевой купюры из-за неоднозначной реакции общества на предыдущий вариант с Казанским кремлем. Духовные лидеры мусульман в России предложили изобразить исламские и православные памятники на новой банкноте.