Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
На новой купюре в 1000 рублей предложили изобразить исламские памятники
Муфтии предложили изобразить на новой банкноте в 1000 рублей исламские и православные памятники
Духовные лидеры мусульман в России предложили изобразить исламские и православные памятники на новой банкноте в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.
Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигулин выразил желание увидеть на банкноте изображения мечети Кул-Шариф в Казанском кремле и Болгарскую исламскую академию. Он отметил, что такие символы смогли бы не только отразить богатую историю региона, но и подчеркнуть ценности взаимопонимания между религиями, передает РИА «Новости».
Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что одним из символов, которые могли бы украсить купюру, является Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. По его словам, на этой территории расположена древняя Соборная мечеть, которая является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом находится православный храм с крестами.
Муфтий заявил, что выбор таких достопримечательностей для новой банкноты отражает историческую и культурную значимость региона и может стать примером укрепления межрелигиозного диалога в обществе. Он добавил, что такие символы способны подчеркнуть ценности понимания и уважения между представителями различных культурных и религиозных традиций России.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что лицевая сторона обновленной купюры в 1000 рублей останется прежней, а будет доработана оборотная сторона. В Госдуме заявили, что символы на новых российских банкнотах были выбраны на основе принципа ротации – по принадлежности к федеральным округам.