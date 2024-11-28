Франция задумалась о создании баллистической ракеты на фоне успехов «Орешника»

Франция начала переговоры о создании ракеты с дальностью более тысячи километров

Tекст: Максим Попов

По данным издания, переговоры между генеральным штабом вооруженных сил Франции и генеральным управлением вооружений (DGA) проходят на высоком уровне и близки к завершению, передает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что успехи России, Израиля и Ирана в использовании баллистических ракет побуждают Францию к созданию схожего оружия. Новая ракета планируется с характеристиками, близкими к иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26, с возможностью менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает ее перехват практически невозможным.

Как отметили обозреватели, Минобороны Франции понадобится несколько сотен миллионов евро на реализацию проекта. Разработкой может заняться французская ArianeGroup.

При этом, если проект окажется успешным, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA, в котором участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания, говорится в публикации.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как отметили в Минобороны, все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.