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Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева
Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева
Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.
Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.
Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.
Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.
Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.
Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.