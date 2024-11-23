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    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
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    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня

    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    22 ноября 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы из-за угроз ракетного удара «Орешником».

    В своем обращении Зеленский подчеркнул важность соблюдения рабочего режима, когда отсутствует сигнал воздушной тревоги, передает ТАСС.

    «Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие <…>. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», – отметил он.

    Зеленский добавил, что это правило касается всех, начиная от Верховной рады и других структур власти до органов управления в областях и общинах. «Сирена звучит – идем в укрытие. Нет сирены – работаем и служим», – сказал он.

    Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник».  Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев утверждает, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

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    22 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    Захарова рассказала о «волшебном порошке бесстрашия» Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу недовольства главы киевского режима Владимира Зеленского депутатами Рады и посольствами, ограничившими работу из-за вопросов безопасности.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Зеленский подверг Раду критике за отказ от работы в связи с угрозой ракетных обстрелов в Киеве. «Так у них же нет волшебного порошка бесстрашия, как у занюханного Зеленского», – написала дипломат.

    Напомним, власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности. Позже Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    22 ноября 2024, 21:50 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    Зеленский запросил у Запада системы ПВО для защиты от «Орешника»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире на сегодняшний день не существует средств для перехвата ракет «Орешник». На совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем глава государства рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.

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    23 ноября 2024, 10:33 • Новости дня
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

    Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что Зеленский сам распорядился об отмене заседания Рады, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

    «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

    Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник».  Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

    Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.

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    23 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут

    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    @ Tass/Zumapress

    Tекст: Вера Басилая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.

    Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.

    Коментарии (14)
    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    23 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ из Славянска в Часов Яр

    Российские войска перерезали важную трассу снабжения ВСУ в Часовом Яре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска перерезали одну из ключевых трасс снабжения ВСУ, ведущую из Славянска в Часов Яр, что затруднило подвоз сил и ресурсов противника.

    Российские военные перерезали важную трассу снабжения Вооруженных сил Украины, ведущую из Славянска в Часов Яр, сообщает ТАСС.

    По информации силовых структур, эта дорога играла ключевую роль в снабжении украинских подразделений. Российские силы теперь установили огневой контроль и над другими дорогами, ведущими к Часовому Яру с западной стороны.

    Силовые структуры также сообщают, что украинская сторона перебросила в Часов Яр резервные силы из элитных подразделений. Эти подразделения вводят малыми группами в промзону огнеупорного завода с целью усиления обороны. Количество погибших украинских солдат остается высоким, и тела оставляют в промзоне из-за нехватки сил для их эвакуации.

    Военный эксперт Андрей Марочко отмечает, что российские войска берут в полуохват украинские подразделения в Часовом Яре. Российские силы продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка, что создает условия для полуохвата города. Ситуация в Часовом Яре остается сложной, но инициативу сохраняют российские войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие продвинулись в районе населенных пунктов Ступочки и Григоровка у Часова Яра на Донбассе, взяв его в полуохват, а также начали бои на восточной окраине Великой Новоселки.

    Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава костромских десантников уничтожили взводный опорный пункт ВСУ с пехотой в районе населенного пункта Часов Яр в Донбассе.

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт, продвижение армии России осложняется топографическими особенностями местности, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Бои в Часовом Яре длятся более полугода и до сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский, но затем ВС России освободили этот район города и, преодолев узкий перешеек, заняли центр города.

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    23 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет

    WSJ: Украина заявила о создании «более чем одной» баллистической ракеты для обороны

    WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету, несмотря на финансовые сложности, сообщила в интервью The Wall Street Journal замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

    Гвоздяр заявила, что Украина намерена использовать новые вооружения для защиты от российских войск в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Однако, как пишет издание, украинской ракетной программе не хватает финансирования, что может отразиться на ее успешности.

    Эксперт по военной авиации и космосу Дуглас Барри указывает, что создание баллистических ракет требует значительных ресурсов из-за дорогих материалов, способных выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

    Барри также отметил, что создание оружия в крупных масштабах представляет собой дополнительную сложность для украинского военного производства.

    Ранее директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров сообщил, что Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.

    Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ сообщил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    23 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.

    По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.

    Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.

    Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.

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    22 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    Медведев заявил о способности «Орешника» изменить ход конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Наша баллистическая ракета «Орешник» изменит ход конфликта на Украине», – сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    22 ноября 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия разрабатывает несколько систем ракет средней и меньшей дальности, которые после испытаний планируется запустить в серийное производство, сообщил президент Владимир Путин.

    Глава государства на совещании с руководством министерства обороны, военно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений подчеркнул, что помимо системы «Орешник» в России ведется работа над несколькими аналогичными системами, которые находятся на стадии подготовки к дальнейшим испытаниям.

    «И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости, также он поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник».

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    22 ноября 2024, 20:57 • Новости дня
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    Командующий РВСН: «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы, доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев президенту России Владимиру Путину.

    Каракаев отметил, что «Орешник» оснащен гиперзвуковыми блоками, которые обеспечивают возможность поражения различных целей – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных объектов, передает ТАСС.

    «Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности», – сказал командующий РВСН.

    Ранее Путин заявил, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. При этом средств перехвата такой ракеты на сегодняшний день в мире не существует.

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    23 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29
    ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29

    Tекст: Мария Иванова

    Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь американских снарядов РСЗО HIMARS и 59 беспилотников.

    С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотников, 586 ЗРК, 19491 танк и другие бронемашины, 1492 боевые РСЗО, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам БПЛА ВСУ. А в начале недели российские войска поразили аэродромы и объекты энергетики для ВПК Украины.

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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

    «Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей. Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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