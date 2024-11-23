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Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
Политолог Корнилов: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не контролирует свои заявления и не знает, чем занимается его офис, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он отреагировал на споры по поводу причин переноса заседаний Верховной рады на фоне российского удара новейшей ракетой «Орешник».
«Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не знал о том, что его офис рекомендовал Раде отменить заседания. Все решения в стране принимает Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак), а Зеленский, как формальный президент, пусть и нелегитимный, зачастую не знает, что делает его офис», – отметил политолог Владимир Корнилов.
«Я также не исключаю, что соответствующая рекомендация сначала последовала от посольства США, затем офис президента обработал ее и спустил в Верховную раду, которая приняла подобное решение. А Зеленский теперь, действительно, «герой», каких свет не видывал», – продолжил эксперт.
Корнилов напомнил, что в последнее время Зеленский говорит противоречивые вещи и на этой неделе заявил об «ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой», запутав мировые СМИ.
«Зеленский заявил об этом, не моргнув глазом, без сомнения. И эту ложь были вынуждены повторять многие мировые СМИ. По сути дела, он подставил западные информационные агентства, европейские газеты, которые вышли с этим фейком, а на следующий день им пришлось неловко опровергать эту версию», – отметил собеседник.
Кроме того, Зеленский говорил ранее о возможности заключить мир на Украине до конца этого года, а спустя несколько дней заявил уже о 2025 годе. «Он забыл, что несколько дней назад говорил совершенно иное. Я допускаю, что сейчас Зеленский не контролирует свои речи и заявления», – добавил политолог.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания. По словам депутата, Зеленский сам распорядился ограничить работу парламента, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.
Зеленский в своем видеообращении выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание на фоне разговоров о возможном российском ударе после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критику Зеленского в адрес Верховной рады, иронично указала на отсутствие «порошка бесстрашия» у парламентариев, в отличие от Зеленского.
На этой неделе власти Украины временно ограничили работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях «Орешника». Вашингтон поделился этой информацией с диппредставительствами в Киеве и органами власти Украины.