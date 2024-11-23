Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла» Хейдара

Tекст: Вера Басилая

Самолеты израильских ВВС атаковали ночью центральную часть столицы Ливана, целью удара было убийство начальника оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара. Однако телеканал Al Hadath не уточнил, удалось ли нанести ущерб военному руководителю или он остался в живых, передает ТАСС.

Ранее поступала информация, что авианалет израильских сил на район Эль-Боста эль-Фаука в центре Бейрута был нацелен на устранение Таляля Хамие, руководителя диверсионного спецподразделения 910, отвечающего за внешнюю безопасность «Хезболла».

Согласно сообщениям СМИ, израильские ВВС вновь атаковали южные окраины Бейрута, где предположительно находятся объекты шиитской организации. Налет начался с бомбардировки пригородов Шуэйфат и соседнего квартала Эль-Амрусия, который расположен неподалеку от кампуса Ливанского университета.

Представитель израильской армии ранее предупредил жителей южных районов Бейрута о предстоящих воздушных атаках и рекомендовал срочно покинуть опасную зону. В дальнейшем ожидаются удары по районам Харет-Хорейк и Хадас.

Ранее Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту.

Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре города, и по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

Израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.