ВЦИОМ: Большинство россиян в октябре признали себя счастливыми

ВЦИОМ сообщил, что 79% россиян считают себя счастливыми согласно опросу за октябрь

Tекст: Денис Тельманов

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ. Согласно данным их последнего опроса, проведенного в октябре, 79% респондентов отметили, что ощущают себя счастливыми в той или иной степени. Из них около трети заявили, что определенно счастливы, а почти половина указали, что скорее счастливы.



Наиболее высокий уровень счастья был зафиксирован в начале 2024 года, с пиком в январе-марте и в июне, составив 83-84%. Однако в августе этот показатель снизился до 78%, что, тем не менее, незначительно выше среднего уровня счастья в аналогичном периоде прошлого года. Социальный индекс счастья в октябре составил 58%, что свидетельствует о преобладании счастливых людей в окружении респондентов.

В октябре индекс счастья составил 62%, что на три процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Около половины опрошенных (47%) отметили, что среди их окружения есть как счастливые, так и несчастливые люди. В то же время, 37% считают свое окружение преимущественно счастливым, в то время как 11% сообщили об обратном.

Опрос ВЦИОМ-Спутник был проведен 30 ноября 2024 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет, отобранных случайным образом из полного списка сотовых номеров, используемых в России.

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