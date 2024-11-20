В Петербурге пресекли аферу с выплатами лжеконтрактникам

Петербургская полиция раскрыла схему выплат лжеконтрактникам в теплоэнергетической компании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщают в пресс-службе регионального главка МВД РФ, сотрудники компании сразу после трудоустройства оформляли заявления о заключении военного контракта. В подтверждение своих намерений они предоставляли поддельные выписки из приказов о заключении контрактов, что позволяло им подписывать заявления о приостановлении трудового договора с работодателем. На основании этих документов работодатель выплачивал им денежные средства, передает РИА «Новости».

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция провела обыски в местах проживания предполагаемых участников схемы и выясняет, какой ущерб был нанесен компании и кто был организатором данной мошеннической схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО, а также сообщалось, что мошенники обманом заставили пенсионерку в Петербурге продать четыре квартиры.