Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.2 комментария
В Петербурге пресекли аферу с выплатами лжеконтрактникам
Петербургская полиция раскрыла схему выплат лжеконтрактникам в теплоэнергетической компании
Полиция Петербурга раскрыла аферу с выплатами сотрудникам компании, выдававшим себя за контрактников по участию в спецоперации, предоставляя фальшивые документы.
Как сообщают в пресс-службе регионального главка МВД РФ, сотрудники компании сразу после трудоустройства оформляли заявления о заключении военного контракта. В подтверждение своих намерений они предоставляли поддельные выписки из приказов о заключении контрактов, что позволяло им подписывать заявления о приостановлении трудового договора с работодателем. На основании этих документов работодатель выплачивал им денежные средства, передает РИА «Новости».
Следствие уже возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция провела обыски в местах проживания предполагаемых участников схемы и выясняет, какой ущерб был нанесен компании и кто был организатором данной мошеннической схемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО, а также сообщалось, что мошенники обманом заставили пенсионерку в Петербурге продать четыре квартиры.