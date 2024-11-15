Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Полиция Петербурга пресекла хищение выплат лжеучастниками СВО
В Петербурге задержали супружескую пару, организовавшую схему хищения выплат для участников СВО, заключая фиктивные контракты с Минобороны через «Ленэнерго», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как сообщает ТАСС, полиция Петербурга разоблачила схему хищения государственных выплат, предназначенных для участников спецоперации. Организаторами схемы оказались супружеская пара, работавшая в одном из военкоматов города. Они нашли способ фиктивно трудоустраивать граждан через знакомую сотрудницу кадрового отдела компании «Ленэнерго» и от их имени заключать поддельные контракты с Министерством обороны России.
В результате данной махинации граждане получали ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей и единовременную выплату в 500 тыс. рублей, которые злоумышленники присваивали себе. На данный момент выявлены два случая фиктивного трудоустройства, ущерб бюджету «Ленэнерго» составил более 1 млн рублей.
Полиция провела обыски в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, изъяла документы, подтверждающие их преступную деятельность, включая трудовые договоры и приказы о выплатах.
Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется дальнейшее расследование и проверка деятельности других сотрудников «Ленэнерго» на предмет аналогичных махинаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей, а также сообщалось, что получившим на СВО инвалидность дополнительно выплатят 1 млн рублей.