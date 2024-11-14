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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

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    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    14 ноября 2024, 14:10 • Новости дня

    Цивилева: Получившим на СВО инвалидность дополнительно выплатят 1 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие, получившие инвалидность в зоне спецоперации, получат дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей, сообщила статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева.

    «Второе решение – распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть с 24 февраля 2022 года», – пояснила Цивилева, передает ТАСС.

    Эти выплаты будут проходить через фонд «Защитники Отечества», всем таким военнослужащим, получившим инвалидность из-за ранения в ходе СВО, дополнительно выплатят 1 млн рублей, подчеркнула она.

    Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей.

    11 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России

    Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям

    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране.

    «Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.

    «В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.

    «Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.

    «Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.

    «Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.

    Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

    Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.

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    12 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, что открывает новые возможности для сотрудничества между двумя странами, сообщило государственная радиостанция «Голос Кореи».

    Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября, передает ТАСС.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    Как отмечалось в преамбуле, договор отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков анонсировал прямую линию с Путиным в декабре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоятся во второй половине декабря в совмещенном формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Большая ежегодная пресс-конференция совместится с элементами прямой линии, сказал Песков, передает ТАСС.

    «Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив», – уточнил он.

    По словам Пескова, Путин ответит на вопросы не только российских, но и зарубежных журналистов. Это позволит обеспечить широкий охват тем и вопросов, интересующих аудиторию. Будет уделено внимание и вопросам от региональных и федеральных СМИ.

    В прошлом году прямая линия с президентом стала юбилейной, 20-й по счету. Она прошла 14 декабря 2023 года.

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    13 ноября 2024, 11:52 • Новости дня
    Песков сообщил о возможном международном звонке Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности международного телефонного звонка Владимира Путина в среду, но не раскрыл имя собеседника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о возможности проведения международного телефонного разговора главой государства Владимиром Путиным сегодня, пишет ТАСС.

    Он отметил, что не намерен анонсировать эту беседу до ее начала. «Когда он пройдет, мы дадим, как обычно мы делаем, сообщение», – добавил представитель Кремля.

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    11 ноября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил проработать запуск блоков Хабаровской и Приморской АЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о развитии Дальнего Востока в сентябре поручил Росатому к марту 2025 года изучить возможность запуска к 2032 году блоков Хабаровской и Приморской АЭС.

    «Рекомендовать госкорпорации «Росатом» рассмотреть вопрос о возможности ввода в эксплуатацию блоков Хабаровской и (или) Приморской атомных электростанций к 2032 году», – предписывается поручением, опубликованным на сайте Кремля, передает ТАСС. Ответственным назначен глава Росатома Алексей Лихачев.

    Напомним, в России решили построить порядка 11 новых атомных электростанций до 2042 года. Такое предложение содержится в генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем России понадобились новые АЭС.

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    13 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    The Hill сообщил о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил симпатию к президенту России Владимиру Путину, испытывая при этом презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет The Hill.

    По данным издания, Трамп проявляет симпатию к российскому лидеру, испытывая при этом глубокое презрение к Зеленскому, передает Ura.ru.

    Трамп, как пишет The Hill, давно демонстрирует симпатию к Путину, что вызывает обеспокоенность в политических кругах. Так, Трамп может сократить помощь Украине с целью подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

    Ранее Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США, а также назвал его «мужественным человеком» из-за пережитого покушения. В то же время издание Time полагает, что Трампу придется первому сделать шаг навстречу Путину.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    13 ноября 2024, 22:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии запросов от команды Трампа на разговор с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа не направляла Москве запрос не подготовку телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, получала ли Москва такой запрос, Песков ответил: «Нет. Пока не было», – передает ТАСС.

    В воскресенье Washington Post заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор после победы республиканца на выборах в США. Песков опроверг данную информацию.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    13 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин подписал указ о выплатах участникам СВО в зависимости от тяжести увечий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий единовременные выплаты для лиц, получивших увечья, травмы или контузии, в зависимости от степени их тяжести.

    Указ вступает в силу с момента подписания, 13 ноября, передает ТАСС.

    В тексте указа уточняется, что правительство должно определить конкретные размеры выплат на основании степени тяжести увечья. Изменения в существующей федеральной системе выплат призваны создать более правильный подход при начислении выплаты участникам СВО, получившим ранения, чтобы не уравнивать небольшую травму и тяжелые увечья.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    13 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин и Бен Сальман обсудили обеспечение баланса на глобальном энергетическом рынке

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, они подчеркнули важность координации в «ОПЕК плюс» и обсудили палестино-израильский конфликт.

    Разговор состоялся по инициативе саудовский стороны. В ходе разговора была подчеркнута важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс». Стороны отметили эффективность и своевременность предпринимаемых шагов для обеспечения баланса на глобальном энергетическом рынке, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры выразили удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией. Был подтвержден настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

    Также обсуждалась сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта. Путин и Бен Сальман отметили, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают.

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    12 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Лидеры фракций Госдумы поддержали Путина в вопросе многополярного мира

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры всех фракций поддерживают идеи президента Владимира Путина о многополярном мироустройстве, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, лидеры всех фракций Госдумы поддержали видение главы государства о многополярном мироустройстве, передает ТАСС.

    Володин рассказал, что недавно обсуждал с руководителями фракций выступление Путина на Валдайском форуме, и они выразили поддержку его идеям построения справедливого многополярного мира.

    Председатель Госдумы также сообщил, что передал эту информацию президенту. По его словам, Путин выразил благодарность лидерам фракций и всем депутатам за их позицию, подчеркнув важность единства в настоящей обстановке для построения будущего миропорядка.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    12 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой фракции «Единая Россия» Васильевым

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым для обсуждения работы над бюджетом и контроля за важными проектами.

    Парламентарий информировал президента о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля, в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге, говорится в Telegram-канале Кремля.


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    13 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин выразил гордость за достижения «Мосфильма»

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым подчеркнул значимость «Мосфильма» для России и выразил гордость за его достижения в сфере киноиндустрии.

    Глава государства заявил о гордости страны за достижения киностудии, подчеркнув, что «Мосфильм» является значимой частью российской культуры и киноиндустрии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проведет встречу с кинорежиссером и директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым в Кремле. Гендиректор заявил, что «Мосфильм» является самой крупной и оснащенной киностудией в Европе и может конкурировать с американскими гигантами Universal Pictures и Warner Bros.

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    11 ноября 2024, 19:55 • Новости дня
    Путин поручил упростить визовый режим для иностранных туристов на Дальний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству, в том числе профильным ведомствам, а также Морской коллегии РФ, упростить въезд иностранных туристов в регионы Дальнего Востока.

    Отмечается, что это решение было принято по итогам работы Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре. В перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля, говорится, что кабмин России совместно с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Федеральной службой безопасности должны до 15 апреля рассмотреть возможность упрощения порядка выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан на территорию Дальневосточного федерального округа в туристических целях.

    Одновременно Морская коллегия РФ должна в те же сроки оценить возможность расширения захода иностранных туристских судов в морские порты Дальнего Востока.

    Дополнительно правительству предписано упростить процедуру передачи земель и недвижимости из федеральной в региональную собственность для развития региона. Совместно с РЖД правительство должно разработать предложения по увеличению объемов контейнерных перевозок с Дальнего Востока в Западную Сибирь и центральные регионы.

    Министерству по развитию Дальнего Востока поручено обеспечить проведение ежегодного конкурса любительских видеофильмов о путешествиях «Дальний Восток – земля приключений», способствующего популяризации региона.

    В феврале Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что иностранные туристы в прошлом году стали чаще посещать Россию, турпоток из зарубежных стран увеличился в 3,5 раза.

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    13 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков: Путин встретится с режиссером Шахназаровым в Кремле

    Песков: Путин в Кремле обсудит с Шахназаровым развитие кинематографа в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с кинорежиссером и директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым в Кремле, чтобы обсудить развитие кинематографа как одной из наиболее динамичных отраслей российской экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что разговор будет касаться дел Шахназарова в киноиндустрии, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что кинематограф является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики.

    Кроме того, Песков отметил, что в остальном у президента запланирован спокойный день, без крупных публичных мероприятий. Встреча с Шахназаровым станет одной из ключевых на повестке дня Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоится в декабре. Песков также сообщил о возможном международном звонке Владимира Путина в среду.

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    14 ноября 2024, 13:59 • Новости дня
    Песков: Проблемы с заправкой самолета могут повлиять на визиты Путина за рубеж

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальные сложности с дозаправкой борта президента России Владимира Путина за границей могут оказать влияние на график его визитов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, визиты главы государства прорабатываются самым тщательным образом, получаются все необходимые гарантии», – сказал Песков, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова о проблемах при заправке самолета в ЮАР в 2023 году, передает ТАСС.

    «В случае возникновения вопросов, конечно, это может становиться причиной для осуществления контактов на ином уровне», – пояснил представитель Кремля.

    Лавров ранее рассказывал, что из-за санкций против России возникли трудности с заправкой самолета в ЮАР во время его участия в саммите БРИКС. Лавров уточнил, что в 2023 году, когда он представлял президента России на саммите в Йоханнесбурге, сложилась неоднозначная ситуация из-за того, что почти все компании, занимающиеся заправкой авиационным топливом в ЮАР, не принадлежат стране.

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      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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