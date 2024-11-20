Захарова обвинила Макрона в политике «двух стульев» после рукопожатия с Лавровым на G20

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на саммите G20 в Бразилии является проявлением политики «двух стульев». Она пояснила, что Макрон стремится поддерживать контакт с Россией, несмотря на многочисленные резкие заявления по ее адресу, отмечает радио Sputnik.

«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», – сказала Захарова в эфире.

Она также отметила, что видела стремительный «нырок» Макрона в сторону Лаврова, и на следующий день ее знакомый французский гражданин выразил недоумение по поводу действий французского президента, который, по его словам, «каждый день искрометит в отношении России, говорит про нее гадости, принимает чудовищные решения и вот вдруг он жмет руку».

Накануне на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии Сергей Лавров и Эммануэль Макрон пожали друг другу руки во время совместного фотографирования. На видео, опубликованном агентством France Press, видно, как Макрон поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову, при этом широко улыбаясь. Министр иностранных дел России ответил на жест, и лидеры обменялись несколькими фразами.

Позднее Лавров подтвердил факт рукопожатия с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20 и подчеркнул нормальность такого жеста между знакомыми людьми.

При этом стало известно, что президент США Джо Байден не присутствовал на фото. Однако, как сообщили в Белом доме, его отсутствие не связано с какими-либо политическими разногласиями, а обусловлено исключительно логистическими трудностями.

Саммит G20, организованный Бразилией, собрал лидеров стран «двадцатки» и приглашенные государства для обсуждения глобальных вопросов в Рио-де-Жанейро.