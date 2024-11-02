  • Новость часаПомогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
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    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо
    Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    Медведев предсказал крах доллара и экономический хаос
    Российские войска освободили Кураховку в ДНР
    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    27 комментариев
    2 ноября 2024, 14:55 • Новости дня

    ЦБ сохранил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

    Tекст: Александра Юдина

    Центробанк России решил оставить без изменений список из 13 системно значимых кредитных организаций, в который входят крупнейшие банки страны.

    На сайте регулятора указано, что в списке остались Сбербанк, ВТБ, «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ, «Совкомбанк», «Альфа-Банк», Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «ТБанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

    «Банк России... утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – говорится в сообщении Центробанка.

    Системно значимыми кредитными организациями считаются те банки, которые оказывают значительное влияние на банковский сектор.

    Ранее Госдума приняла законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан.

    1 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Мигрант устроил истерику в полиции после лишения гражданства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии и устроил истерику в отделе полиции, сообщают СМИ.

    Во время инцидента Мабубзоду начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами, включая свой паспорт, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Как сообщается, мужчине предложили решить проблему, заключив контракт с министерством обороны, однако он отказался объяснять причины своего отказа и убежал. Позднее Мабубзоду вернулся, чтобы собрать разбросанные документы.

    В августе этого года мигрант принес присягу гражданина России и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил внедрить в России «цифровой профиль мигранта» для полной идентификации иностранных граждан на всей территории страны и призвал проводить миграционную политику в интересах государства, а не других стран.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    Обнародованы новые цены на экзамены для претендующих на гражданство РФ мигрантов
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство образования и науки России подготовило проект постановления правительства, устанавливающий стоимость экзаменов для иностранных граждан.

    Экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства для целей приобретения гражданства РФ будут стоить 2950 рублей каждый, следует из проекта постановления, передает ТАСС.

    Для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства составит 5900 рублей. В проекте также указано, что экзамены для получения разрешения на работу или патента обойдутся в 3800 рублей.

    Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем уточняется, что нововведение касается услуг по проведению экзаменов, необходимых для иностранцев, желающих получить статус в России.

    Ранее Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения в УК и УПК России в части совершенствования механизмов противодействия незаконной миграции помогут снизить преступность в сфере незаконной миграции.

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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

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    1 ноября 2024, 19:08 • Новости дня
    В ЦБ рассказали о благе банкротства

    В ЦБ назвали банкротство компаний возможным благом для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банкротство некоторых компаний может благоприятно сказаться на российской экономике, учитывая текущие ограничения на рынке труда, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

    Выступая на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может оказаться «благом для экономики», передает РБК.

    Она подчеркнула, что ЦБ внимательно мониторит ситуацию в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить финансовую нестабильность.

    «В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса) будет, наверное, благо для экономики», – отметила Данилова. По ее мнению, в результате таких изменений возможно «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.

    Кроме того, Данилова обсудила проблему плавающих ставок. Она отметила, что ранее в России не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками, что теперь требует повышенного внимания со стороны регулятора.

    Ранее сообщалось, что свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%.

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    1 ноября 2024, 18:27 • Новости дня
    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam

    В Госдуме опровергли вмешательство Роскомнадзора в работу сервиса Steam

    В Госдуме назвали причину сбоя в работе игрового сервиса Steam
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбои доступа к игровому сервису Steam вызваны техническими проблемами самой платформы, а не вмешательством российских властей, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    По словам Горелкина, сбои в доступе к Steam не связаны с действиями Роскомнадзора, передает ТАСС.

    «По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет», – сказал он, подчеркнув, что проблемы с доступом к сервису находятся в сфере ответственности самой платформы.

    Ранее пользователи в России сообщили о сбоях в работе Steam, включая проблемы с сайтом, мобильным приложением и загрузкой страницы магазина. В качестве решения проблемы некоторые пользователи предлагают смену языковых настроек магазина приложений.

    В начале октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства. В России также захотели запретить сервис SpeedTest из-за опасности передачи данных операторов США и угрозы кибератак.

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    2 ноября 2024, 11:16 • Новости дня
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей

    Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.

    «Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.

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    1 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Валиева решила продолжить карьеру после дисквалификации

    Фигуристка Валиева объявила о планах продолжить карьеру после окончания дисквалификации

    Валиева решила продолжить карьеру после дисквалификации
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере после завершения дисквалификации, отметив, что неудачное выступление на чемпионате России не должно стать концом ее пути.

    Спортсменка выразила желание вновь вернуться на лед и радовать зрителей, передает ТАСС. Решение о продолжении спортивной карьеры было принято после размышлений над ее последним выступлением на чемпионате России, которое, по словам Валиевой, не принесло удовлетворения.

    Она подчеркнула, что не считает правильным заканчивать карьеру в столь юном возрасте, и обещает приложить все усилия для успешного возвращения. «Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», – сказала она.

    Напомним, российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда. Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что 18-летняя экс-фигуристка поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

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    2 ноября 2024, 04:07 • Новости дня
    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%

    Экспорт российского газа в Европу достиг 26,52 млрд куб. м с начала 2024 года

    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Россия за десять месяцев 2024 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу, достигнув объема в 26,52 млрд куб. м, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года на 15%.

    Начиная с января по октябрь 2024 года Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В количественном выражении это составило 26,52 млрд куб. м, в то время как в 2023 году объем поставок за тот же период составил около 23 млрд куб. м, передает ТАСС со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    При этом отмечается, что за весь 2023 год совокупный объем экспорта российского газа в Европу достиг 28,15 млрд куб. м. Таким образом, в октябре 2024 года Россия прокачала в Европу 2,8 млрд куб. м газа, немного увеличив показатель относительно сентября (2,7 млрд куб. м) и октября 2023 года (2,74 млрд куб. м). Эти данные свидетельствуют о стабильном росте экспорта российского газа в Европу, говорится в сообщении.

    Напомним, 9 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что вопрос дальнейших поставок газа через Украину после 2024 года должен решаться странами ЕС. По его словам, Россия ожидает от европейских партнеров юридического оформления их заинтересованности в продолжении транзита.

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    1 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимок циклона над Москвой

    Роскосмос опубликовал снимок циклона «Мартина», обрушившегося на Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Роскосмос представил фотографию циклона «Мартина», обрушившегося на Москву 1 ноября, зафиксированную спутником «Метеор-М». Циклон принес в столицу ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу.

    Роскосмос опубликовал фотографию циклона «Мартина». Циклон обрушился на Москву 1 ноября, вызывая в столице серьезную непогоду. В сообщении Роскосмоса говорится: «Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду – ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу».

    Фотография циклона была сделана при помощи спутника «Метеор-М». Данный спутник позволяет фиксировать погодные явления с высокой точностью, обеспечивая информацию о масштабах и перемещениях атмосферных фронтов. Роскосмос регулярно использует данные спутника для мониторинга погодных условий в регионе и своевременного предупреждения о возможных опасностях.

    Североатлантический циклон «Мартина» продолжает свое движение, и, согласно прогнозам, может затронуть и другие регионы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Москву обрушится циклон «Мартина», который принесет с собой ураганный ветер, мокрый снег и ливневые дожди, всего 27 мм осадков, что составит половину месячной нормы.

    Из-за ночных заморозков и дождей на дорогах Центральной России образовался «черный» лед, представляющий собой тонкую ледяную глазурь, что делает его трудноразличимым и опасным для автомобилистов и пешеходов.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион.

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    2 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ: Группа ДРГ в Брянской области состояла из кадровых военных НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская диверсионная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военных НАТО, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинская диверсионно-разведывательная группа, вторгшаяся в Брянскую область, состояла из кадровых военнослужащих НАТО, передает РИА «Новости».

    «Это была группа кадровых военнослужащих стран НАТО, которых страны НАТО в достаточном количестве присылают на Украину для получения реального боевого опыта», – заявил Прозоров.

    По словам экс-подполковника СБУ, руководство НАТО стремится, чтобы кадровые военные получали опыт участия в современной войне.

    Он отметил, что война на Украине отличается от операций в Афганистане, Ираке и Африке, это классический тип войны. Западные страны, по его мнению, готовятся к возможным столкновениям с Россией и ее союзниками, что делает опыт, приобретаемый на Украине, бесценным для военных НАТО.

    Кроме того, Прозоров добавил, что эти военнослужащие – не наемники, приехавшие за заработком или из-за ненависти к России, они выполняют приказы своих правительств.

    Напомним, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был уничтожен. В результате операции на границе в Брянской области были обнаружены взрывчатые вещества Semtex у ликвидированных наемников. Как сообщили в Росгвардии, украинская ДРГ состояла из 10 человек.

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    1 ноября 2024, 19:43 • Новости дня
    Майнеров обязали раскрывать свои доходы в криптовалюте

    Кабмин обязал майнеров отчитываться в ФНС о полученной криптовалюте

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство России утвердило новые правила, согласно которым майнеры обязаны предоставлять данные о полученной криптовалюте и адресах в ФНС, а также соблюдать условия электропотребления.

    Правительство РФ утвердило постановление, обязывающее майнеров предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты и адресах-идентификаторах, на которые она была зачислена, сообщает ТАСС. Этот шаг направлен на усиление контроля за криптовалютными операциями и повышает прозрачность в сфере майнинга.

    Согласно документу, будут созданы реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. Эти реестры будут доступны органам государственной власти, судам, Центральному банку, а также операторам электроэнергетических систем России. При обнаружении недостоверных сведений или нарушений, таких как несоблюдение «антиотмывочного» закона или режима потребления электроэнергии, майнеры будут исключены из реестра.

    Адреса-идентификаторы, используемые майнерами, могут быть предоставлены федеральным органам исполнительной власти, прокуратуре, дознанию и следствию. Это позволяет правоохранительным органам получать необходимые данные для расследования в случае необходимости.

    Операторы майнинговой инфраструктуры также обязаны обеспечить бесперебойное предоставление услуг и защиту данных. Они должны создать службы внутреннего контроля и управления рисками, чтобы гарантировать надежность электроснабжения и безопасность обработки информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты, который наделяет правительство правом запрещать майнинг в регионах и передает ведение реестра майнеров ФНС.

    Майнинг в некоторых регионах России будет запрещен из-за дефицита электроэнергии, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак, отметив, что ограничения коснутся Дальнего Востока и юго-запада Сибири. Ранее он резко осудил незаконные майнинговые фермы, назвав их пятном позора для индустрии, и указал на необходимость регулирования для защиты интересов бизнеса и государства.


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