Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

В результате атаки израильской армии в лагере Нусейрат погибли мирные жители

Tекст: Максим Попов

По версии телеканала, израильские военные силы нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате бомбардировки погибло не менее пяти палестинцев. При этом несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

Отмечается, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться пострадавшие. На данный момент местные спасательные службы ведут работы по разбору завалов и спасению людей, оказавшихся в ловушке после авиаудара. Однако сложные условия и продолжающиеся обстрелы усложняют процесс спасения.

Напомним,1 ноября израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.