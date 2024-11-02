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    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    16 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    2 ноября 2024, 02:49 • Новости дня

    Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа

    В результате атаки израильской армии в лагере Нусейрат погибли мирные жители

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные атаковали лагерь Нусейрат в секторе Газа, убив по меньшей мере пять человек, передает телеканал Al Jazeera.

    По версии телеканала, израильские военные силы нанесли авиаудар по лагерю беженцев Нусейрат, расположенному в центральной части сектора Газа. В результате бомбардировки погибло не менее пяти палестинцев. При этом несколько человек получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться пострадавшие. На данный момент местные спасательные службы ведут работы по разбору завалов и спасению людей, оказавшихся в ловушке после авиаудара. Однако сложные условия и продолжающиеся обстрелы усложняют процесс спасения.

    Напомним,1 ноября израильские ВВС нанесли авиаудары по командным центрам и оружейным заводам «Хезболлы» в Бейруте и Набатии.

    1 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии

    Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка

    Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.

    По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.

    Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.

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    1 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом

    Анкара заявила о создании совместно с Газпромом газового центра в Стамбуле в 2025 году

    Объявлено о создании в 2025 году в Стамбуле центра торговли газом
    @ Григорий Василенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Центр торговли газом с участием турецкой компании Botas и российской корпорации «Газпром» будет запущен в 2025 году в Стамбуле, заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    По его словам, в 2025 году в Стамбуле будет создан центр торговли газом, передает ТАСС.

    Байрактар подчеркнул, что будет построена мощная инфраструктура для управления торговой платформой в Стамбульском финансовом центре.

    «Стамбульский газовый индекс станет основой для формирования цен на газ. Россия будет использовать его при продаже газа», – добавил глава Минэнерго Турции.

    Министр также сообщил, что проблем с поставками газа из Турции в Европу этой зимой не ожидается, несмотря на окончание срока действия транзитного соглашения через Украину в конце декабря – начале января. По его мнению, даже при росте цен на газ в Европе, Турция сможет обеспечить поставки газа без перебоев.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу. Он также заявил о планах Турции создать центр финансирования проектов экспорта природного газа.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, интерес России к газовому хабу в Турции ослаб – Россия решила отложить проект газового хаба в Турции из-за снижения спроса на газ в Европе.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    31 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием «Хезболлы» в сирийском Эль-Кусейре

    Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Сирии
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия сообщила о воздушных атаках на склады вооружения и командные пункты «Хезболла» в сирийском городе Эль-Кусейра, расположенном у границы с Ливаном.

    Во вторник, 31 октября, израильские ВВС совершили авиаудары по объектам ливанской шиитской организации «Хезболла» в Сирии, сообщает ТАСС. Целями атак стали склады с оружием и командные пункты, принадлежащие подразделениям «Радван». Эти объекты располагаются в сирийском городе Эль-Кусейра, который находится неподалеку от границы с Ливаном.

    Армия обороны Израиля подчеркнула, что удары были направлены на подрывание военной инфраструктуры, принадлежащей «Хезболле». Пресс-служба армии заявила: «Мы будем продолжать действовать против террористических угроз, исходящих из Сирии и Ливана, чтобы защитить наших граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа, израильские танки обстреляли больницу в Газе, а также Израиль атаковал восток Ливана, в результате чего погибли 67 человек.

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    30 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Новый генсек «Хезболлы» пообещал победу над Израилем

    Новый генсек «Хезболлы» Касем заявил о намерении следовать курсу Насруллы

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем, несмотря на жертвы, и намерении продолжить политику Хасана Насруллы.

    Касем пообещал своему движению победу над Израилем, несмотря на ожидаемые потери, сообщает ТАСС. В своем первом выступлении после избрания Касем подчеркнул, что впереди ждут жертвы, но победа станет союзником организации.

    Выступление транслировал телеканал Al Mayadeen. Касем заявил о своем намерении продолжить курс покойного лидера Хасана Насруллы. Он отметил, что его программа охватывает все области: политику, джихад, социальную сферу и культуру. «Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы», – сказал Касем.

    Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря. Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.

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    30 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    @ Fatih Aktas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвинив его в военных преступлениях и нарушениях международного права, заявил представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

    Йылдыз выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН, где сообщил о начале инициативы «Совместное письмо» с требованием прекратить поставки оружия Израилю, передает «Анадолу».

    Он обвинил Израиль в том, что в Газе произошли «беспрецедентные военные преступления», и отметил, что ситуация угрожает перерасти в полномасштабную войну.

    Йылдыз подчеркнул, что Израиль наносит целенаправленные удары по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, что усугубляет гуманитарный кризис.

    Он также осудил израильский закон, ограничивающий деятельность агентства, утверждая, что это нарушает международные обязательства.

    По словам Йылдыза, напряженность в регионе растет, особенно между Израилем и такими странами, как Ливан, Сирия и Иран. Он призвал Совет Безопасности ООН использовать все доступные инструменты для прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

    Политик сообщил, что Турция при поддержке других стран подготовила «Совместное письмо», в котором настаивает на прекращении поставок оружия Израилю, считая это важным шагом для предотвращения дальнейших нарушений прав человека и достижения мира.

    Йылдыз призвал все страны поддержать инициативу и обеспечить мирное сосуществование в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что США и Германия продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие, что способствует массовому убийству мирных жителей.

    До этого Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

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    30 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    США испытали ПВО с элементами израильского «Железного купола»

    Морская пехота США провела успешные учения с интеграцией «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие морской пехоты США завершили учения с системой ПВО, интегрированной с израильским комплексом «Железный купол», включающим американские РЛС и израильские противоракеты «Тамир».

    Военные морской пехоты США успешно провели учения с системой противовоздушной обороны, в которую интегрированы элементы израильского комплекса «Железный купол», сообщает ТАСС. Основу системы составляют американские радиолокационные станции и системы управления, а также израильские противоракеты «Тамир», которые используются в «Железном куполе». К этим компонентам добавлена мобильная пусковая установка, разработанная израильской компанией «Рафаэль».

    В ходе учений морские пехотинцы США продемонстрировали полное владение новой системой, успешно выполняя перехваты целей. Также была опробована возможность непрерывного запуска ракет-перехватчиков от «Железного купола» с помощью мобильной пусковой установки, созданной специально для нужд морской пехоты.

    По мнению министерства обороны Израиля, данные учения представляют собой важный шаг на пути к боевому развертыванию первого прототипа системы для вооруженных сил США. Оценка военных подчеркивает прогресс в освоении технологии и ее готовность к применению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нашел способ взломать противоракетную оборону Израиля. Трамп пообещал развернуть над США систему ПРО «Железный купол». Новый законопроект о помощи Израилю, представленный в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки Израиля, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке.

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    1 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Иране пригрозили изменением ядерной доктрины

    В Иране назвали условие изменения ядерной доктрины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может изменить свою ядерную доктрину в случае экзистенциальной угрозы, заявил советник иранского верховного лидера Камаль Харрази.

    Иран рассмотрит возможность изменения своей ядерной доктрины, если столкнется с экзистенциальной угрозой, сказал Харрази, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы обладаем техническими возможностями для производства ядерного оружия, и фетва лидера революции – это единственное, что нас останавливает», – подчеркнул он.

    Ранее иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Израиль нанес удары по Ирану с территории Ирака, которая контролируется США. Это, по данным СМИ, нарушило производство иранских баллистических ракет в Иране, но ядерные объекты не пострадали.

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    1 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Reuters: США предложили Ливану в одностороннем порядке прекратить огонь с Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн призвал Ливан прекратить огонь с Израилем в одностороннем порядке, пишет со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских политических кругах Reuters.

    По данным Reuters, это предложение было озвучено в рамках усилий по содействию переговорам для достижения урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Источник заявил, что инициатива Хохштейна была представлена во время его встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати. Источники сообщают, что в Ливане предложение вызвало негативную реакцию и было воспринято как потенциальная капитуляция перед Израилем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России содействовать в урегулировании на Ближнем Востоке.

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем.

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    31 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    CNN заявила о намерении Ирана ответить на израильский удар

    CNN сообщила о планах Ирана ответить на израильский удар до президентских выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство намерено ответить на удар Израиля по Ирану до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    «Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – приводит ТАСС слова источника CNN.

    Источник считает, что ответ, скорее всего, будет дан «до дня президентских выборов» в США. По мнению CNN, это решение Тегерана свидетельствует о пересмотре подхода в контексте обостряющихся отношений с Израилем – Иран отступает от первоначальной позиции по преуменьшению серьезности израильской атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. В конце октября Израиль устроил атаку на Сирию и Иран.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.


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    31 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Обозреватель оценил шансы F-35 и Су-57 в гипотетическом сражении

    The National Interest: F-35 победит Су-57 в бою из-за опыта пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В гипотетическом бою между F-35 и Су-57 преимущество будет у американского истребителя из-за отсутствия у Ирана опытных пилотов пятого поколения, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

    При этом Сучиу отметил, что в настоящее время такой бой маловероятен, так как это могло бы привести к мировой войне, передает «Лента.Ру».

    Тем не менее, если Су-57 окажется у Ирана, он может столкнуться с израильскими F-35. По мнению Сучиу, у иранской стороны недостаточно опытных пилотов, что даст преимущество пилотам израильских истребителей, обладающим опытом управления машинами пятого поколения.

    «Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», – заявил Сучиу.

    В начале октября Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом. На прошлой неделе Jerusalem Post заявила, что свыше 100 истребителей ВВС Израиля атаковали Иран.

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    1 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС

    Орбан считает, что европейская экономика страдает из-за роста цен на энергоносители

    Орбан заявил о «воспалении легких» у экономики ЕС
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика переживает серьезные проблемы из-за высоких цен на энергоносители, вызванных санкциями против России.

    Орбан в интервью австрийскому телеканалу Servus TV, выдержки из которого опубликованы в венгерских СМИ, высказал мнение о сложной ситуации в европейской экономике. По его словам, экономика ЕС страдает от «воспаления легких», вызванного серьезными неурядицами, связанными с ростом цен на энергоносители.

    Премьер напомнил, что ранее о тяжелой экономической ситуации в Евросоюзе говорили президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, который в своем докладе для Еврокомиссии предупредил, что экономика ЕС может впасть «в медленную агонию».

    По мнению Орбана, ухудшение экономического состояния четко видно в таких странах, как Австрия и Германия. Чтобы справиться с ситуацией, он считает, что европейскую экономику необходимо сделать вновь конкурентоспособной. Венгрия планирует предложить партнерам по ЕС пакт о конкурентоспособности в период своего председательства в Совете ЕС.

    Орбан также подчеркнул, что одной из основных причин ухудшения экономической ситуации в ЕС стал рост цен на энергоносители. По его словам, санкции против России привели к тому, что европейские компании вынуждены платить в два-три раза больше за электроэнергию и в три-четыре раза больше за газ, чем американские компании. Он убежден, что Европе нужна новая энергетическая политика, в противном случае многие компании могут разориться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что независимая и конструктивная линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает большее уважение в сравнении с недальновидной и противоречивой политикой главы европейской дипломатии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в том, что его поездка в Грузию якобы служит интересам России, заявив, что эти обвинения продиктованы из Вашингтона. Орбан также раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью.

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    1 ноября 2024, 03:53 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболла» в Бейруте

    Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболла» в трех районах Бейрута

    Tекст: Максим Попов

    Истребители израильских ВВС совершили воздушные атаки на объекты шиитской организации «Хезболла» в трех районах южной части Бейрута, вызвав мощные взрывы.

    Израильские ВВС нанесли удары по позициям шиитской организации «Хезболла» в трех районах южной окраины Бейрута. Как отметил источник в местной службе гражданской обороны отметил, что атаки пришлись на кварталы Губейри и Харет-Хорейке, а также на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенный на дороге в международный аэропорт Бейрута, передает ТАСС

    По предварительным данным, жертв и раненых среди мирного населения нет. Однако местные жители выражают обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и дальнейшими ударами со стороны израильской армии.

    Напомним, 25 октября в секторе Газа в результате действий израильской армии за сутки погибли 55 палестинцев и 132 получили ранения. До этого президент России Владимир Путин заявил, что главным способом решения палестинской проблемы является создание полноценного Палестинского государства.

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    1 ноября 2024, 08:31 • Новости дня
    Axios: Иран нанесет удар по Израилю перед выборами в США

    Иран планирует атаковать Израиль с территории Ирака до выборов в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран намерен нанести удар по Израилю с территории Ирака до выборов в США, используя беспилотники и ракеты, чтобы избежать израильской атаки на стратегические объекты.

    Иран может предпринять удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, передает RT со ссылкой на источники в израильской разведке. Это событие может произойти до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. В материале The Axios отмечается, что Иран готовится к этой атаке и, возможно, использует большое количество беспилотников и баллистических ракет.

    Решение о нанесении удара с территории Ирака может быть частью стратегии Ирана по избежанию новых израильских атак на свои стратегические объекты. По данным источников, такой шаг может позволить Ирану дистанцироваться от немедленных последствий и ответственности за возможные разрушения.

    В то же время источник The Axios из администрации США подчеркивает, что в Вашингтоне не имеют информации о том, принято ли в Тегеране окончательное решение о нанесении удара. Это может свидетельствовать о том, что планы Ирана еще находятся в стадии обсуждения, окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля завершила нанесение «точных и целевых ударов» по военным объектам в нескольких районах Ирана, а CNN заявил о намерении Ирана ответить на израильский удар.

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    30 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при ударах Израиля

    Al Manar: Минздрав Ливана сообщил о гибели 11 человек при ударах Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате авиаударов израильских ВВС по Сохмору в Ливане погибли 11 человек, сообщил телеканал Al Manar со ссылкой на Минздрав республики.

    По данным Al Manar, еще не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС. Сообщается, что атаки Израиля по Сохмору были «последовательными».

    Ранее новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем, несмотря на жертвы, и намерении продолжить политику Хасана Насруллы.

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    1 ноября 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков отказался прогнозировать поставки газа из Азербайджана через Украину

    Песков отказался от прогнозов по контракту ЕС и Азербайджана на газ через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать прогнозы о возможных поставках газа из Азербайджана в Евросоюз через украинскую ГТС.

    Песков не стал комментировать перспективы возможного контракта между ЕС и Азербайджаном о поставках газа через газотранспортную систему Украины, передаетТАСС.

    По его словам, такие вопросы являются частью коммерческих переговоров и на текущий момент он не может дать прогнозы относительно развития событий.

    «С концом этого года завершает свое действие договор на прокачку газа. Как будут дальше происходить события, как будут дальше обеспечиваться поставки, пока я не могу вам сказать», – заявил он.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что неназванные покупатели газа из ЕС близки к подписанию соглашения с азербайджанской SOCAR о поставках 12-14 млрд кубометров газа в год по украинской газотранспортной системе после 31 декабря.

    Президент России Владимир Путин заявил, что упущен срок бронирования мощностей для поставок газа через Украину.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Украина предложила заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

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    Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области залогом успешного завершения конфликта. Однако западная пресса критикует действия ВСУ в приграничье. По оценке The New York Times, именно этот шаг Киева привел к колоссальным территориальным потерям страны в октябре 2024 года. Почему США не поддерживают данную операцию ВСУ и почему Зеленский уделяет ей так много внимания? Подробности

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    Хиджабы довели депутатов до угроз

    Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. Противники запрета говорят о якобы нарушенных правах на вероисповедание. Эксперты напоминают, что тему хиджабов уже изучал Верховный суд, а критикам следует поменьше «хайповать» на теме. Подробности

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    Колониальный кризис во Франции напоминает о крахе СССР

    Все более масштабным становится кризис в так называемых заморских территориях Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу. На каждом из этих островов причины волнений разные, но всех их объединяет одно обстоятельство, которое наблюдалось и при распаде СССР. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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