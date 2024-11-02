Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.16 комментариев
Сеул увязал поставки оружия Киеву с сотрудничеством КНДР и России
Южная Корея может увеличить поставки вооружений на Украину в случае более тесных контактов России и КНДР
Поставки оружия Киеву будут зависеть от развития отношений между Россией и Северной Кореей, заявил глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель.
По словам министра, военные поставки Киеву во многом будут зависеть от отношений России и КНДР. «Рассматриваются все возможные сценарии», – приводит ТАСС его слова.
Чо Тхэ Ель подчеркнул, что Сеул внимательно следит за сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Южная Корея оценивает, какую помощь может получить КНДР в обмен на поддержку России в конфликте на Украине. «Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения», – добавил он.
Напомним, 24 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России.