Сеул увязал поставки оружия Киеву с сотрудничеством КНДР и России

Южная Корея может увеличить поставки вооружений на Украину в случае более тесных контактов России и КНДР

Tекст: Максим Попов

По словам министра, военные поставки Киеву во многом будут зависеть от отношений России и КНДР. «Рассматриваются все возможные сценарии», – приводит ТАСС его слова.

Чо Тхэ Ель подчеркнул, что Сеул внимательно следит за сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном. Южная Корея оценивает, какую помощь может получить КНДР в обмен на поддержку России в конфликте на Украине. «Мы все это учтем, прежде чем принимать конкретные решения», – добавил он.

Напомним, 24 октября стало известно, что Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России.