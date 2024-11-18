Парламент Абхазии предложил прямые переговоры с оппозицией

Ашуба заявил, что парламент Абхазии предложил провести прямые переговоры между президентом республики Асланом Бжанией и оппозицией, передает ТАСС.

Он отметил, что за последние дни достигнут определенный прогресс, но его пока недостаточно для полного урегулирования ситуации. Спикер подчеркнул намерение продолжить переговоры, отметив, что парламент вышел с инициативой, обсуждаемой с присутствующими депутатами. Целью является организация прямых переговоров между властями и оппозицией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва стремится к скорейшей стабилизации ситуации в Абхазии, что является приоритетом внешней политики России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии Аслан Бжания предложил провести новые выборы для разрешения политической ситуации. Министр юстиции Абхазии заявил о попытке государственного переворота в стране.