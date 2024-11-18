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Песков заявил о приоритете нормализации ситуации в Абхазии
Песков подчеркнул важность двусторонних отношений России и Абхазии
Москва стремится к скорейшей стабилизации ситуации в Абхазии, что является приоритетом внешней политики России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва выражает стремление к скорейшему урегулированию ситуации в Абхазии, сообщает ТАСС. Песков отметил важность поддержания стабильной ситуации в республике. Он подчеркнул, что Россия хотела бы видеть развитие событий в Абхазии в рамках конституции.
Песков также указал на значимость двусторонних отношений между Россией и Абхазией, назвав их важным приоритетом внешней политики России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии предложил провести новые выборы для разрешения политической ситуации. Министр юстиции Абхазии заявил о попытке государственного переворота в стране.