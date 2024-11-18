  • Новость часаКремль заявил о новом витке напряженности из-за разрешения США на удары ATACMS по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Байден разрешил ракетные удары вглубь России
    Захарова напомнила ответ Путина об ударах западными ракетами вглубь России
    Европа резко увеличила отбор газа из хранилищ
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Команда Трампа заявила о пересмотре решения Байдена по ATACMS
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    Пекин заявил о важности охлаждения ситуации на Украине
    Президент Абхазии оценил перспективы выхода из политического кризиса
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР
    Мнения
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Что говорит теория событий о решении Запада бить вглубь России

    Ситуация совершенно не меняется от того, на сто километров летят западные ракеты или на сто один. И все, кому надо, это понимают. И те, кто собирается палить, и те, кто собирается на это как-то отвечать.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.

    16 комментариев
    18 ноября 2024, 12:59 • Новости дня

    Песков заявил о приоритете нормализации ситуации в Абхазии

    Песков подчеркнул важность двусторонних отношений России и Абхазии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва стремится к скорейшей стабилизации ситуации в Абхазии, что является приоритетом внешней политики России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Москва выражает стремление к скорейшему урегулированию ситуации в Абхазии, сообщает ТАСС. Песков отметил важность поддержания стабильной ситуации в республике. Он подчеркнул, что Россия хотела бы видеть развитие событий в Абхазии в рамках конституции.

    Песков также указал на значимость двусторонних отношений между Россией и Абхазией, назвав их важным приоритетом внешней политики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии предложил провести новые выборы для разрешения политической ситуации. Министр юстиции Абхазии заявил о попытке государственного переворота в стране.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (41)
    17 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Байдена бить ракетами ATACMS по Курской области

    Лукьянов: Разрешением бить ракетами ATACMS вглубь России Байден хочет повлиять на политику Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Дональда Трампа, заявил политолог Федор Лукьянов. Также он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву удары вглубь России ракетами Storm Shadow.

    Комментируя сообщения о решении Байдена, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил в Telegram: «Дедушка старый – ему все равно. Точнее наоборот – ему не все равно. Ему надо максимально осложнить шансы на изменение политики следующим Белым домом. Даже если он захочет».

    В связи с сообщениями о решении Франции и Великобритании последовать примеру США Лукьянов отметил, что «намечается знатная эскалация».

    Напомним, New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил Киеву удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российским и северокорейским войскам в Курской области. По данным Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву удары вглубь России англо-французскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни.

    Москва подчеркивала, что украинские военные не способны сами применять западные дальнобойные системы, задействование этих вооружений будет означать войну стран НАТО с Россией.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

    The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

    Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, сообщает американская газета The New York Times.

    По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

    Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

    До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

    Коментарии (95)
    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (29)
    17 ноября 2024, 22:39 • Новости дня
    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Figaro сообщила о согласии Франции и Британии на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Франция и Британия разрешили удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Париж и Лондон в рамках конфликта на Украине дали разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным оружием, пишет Figaro.

    Как указывает Figaro, речь идет об англо-французских ракетах SCALP/Storm Shadow, передает ТАСС.

    Напомним, New York Times сообщала, что США также разрешили наносить удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

    По данным Reuters, Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни. В сентябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские военные не смогут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, для этого потребуется привлечение военных специалистов НАТО. Это будет означать «изменение самой сути конфликта» и прямое участие стран НАТО в войне против России.



    Коментарии (56)
    18 ноября 2024, 06:40 • Новости дня
    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios сообщил о получении Киевом информации относительно решения Байдена по ударам ракетами ATACMS вглубь России

    Axios рассказал подробности решения США по ударам ракетами ATACMS вглубь России
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России, пишет Axios со ссылкой на источник.

    Источник Axios сообщил, что «информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что речь идет о ракетах ATACMS, которые доступны для применения только против Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Вашингтон разрешил в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, заявил, что «такие вещи не анонсируют». Однако, по данным СМИ, Киев рассчитывает, что удары вглубь России дальнобойным оружием будут нанесены в ближайшие дни. Сами США не стали комментировать сообщения о согласии на удары ATACMS вглубь России.

    Коментарии (24)
    18 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    Маск указал на угрозу «зеркального ответа» России на решение США по ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может зеркально ответить на решение президента США Джо Байдена снять запрет на удары вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, заявил миллиардер Илон Маск.

    «Проблема в том, что Россия ответит зеркально», – приводит слова Маска РИА «Новости».

    Напомним, Маск поддержал мнение о том, что «либералы любят» войну, так как она ведет к росту «большого правительства». По данным СМИ, Белый дом уже разрешил или близок к тому, чтобы разрешить применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Однако пока США не подтвердили данную информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (10)
    17 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но выразил разочарование отсутствием изменений в позиции Москвы по Украине.

    Шольц охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как важный и подробный, передает ТАСС. Однако он отметил, что не заметил никаких изменений в позиции Москвы по поводу событий на Украине. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным дал понять, что западная поддержка Киева не ослабнет.

    Шольц, выступая перед журналистами в Берлине перед отъездом в Бразилию на саммит Группы двадцати, заявил, что разговор был важным, но не давал поводов ожидать изменения во взглядах российского президента. Он отметил, что это не является хорошей новостью.

    Канцлер добавил, что, по его мнению, было бы неправильно, если бы переговоры между американским и российским президентами состоялись без участия главы правительства одной из ведущих европейских стран. Шольц подчеркнул, что в Германии есть те, кто поддерживает такую идею, но он не относится к их числу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (45)
    17 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    При попытке прорыва из котла в Курской области ликвидированы более 80 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе действий группировки войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области были блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, более 80 националистов уничтожено, сообщили в Минобороны России.

    Группировка войск «Север» Вооруженных сил РФ успешно блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ранним утром украинские силы попытались вырваться из окружения группами по 15-20 человек.

    Противник был остановлен благодаря эффективным огневым действиям, в результате чего более 80 украинских военных были уничтожены, около 40 получили ранения. Некоторых из раненых оставили их сослуживцы. Также в плен попали 24 украинских бойца.

    Операция по зачистке района продолжается, целью которой является ликвидация оставшегося противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжали наносить удары по подразделениям ВСУ на территории Курской области, в результате чего за сутки украинская сторона потеряла 320 военнослужащих и боевую технику, также в плен сдались пять человек.

    Коментарии (11)
    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (11)
    17 ноября 2024, 14:44 • Новости дня
    Грузия отказалась сотрудничать с литовским докладчиком Европарламента
    Грузия отказалась сотрудничать с литовским докладчиком Европарламента
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «исчерпанных ресурсах» сотрудничества с назначенной постоянным докладчиком Европарламента по Грузии литовкой Расой Юкнявичене, известной своей резкой критикой правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Юкнявичене, как и еврокомиссар Андрюс Кубилиус неинтересны для нас, в результате их действий ресурс сотрудничества с ними практически полностью исчерпан», – сказал он журналистам в воскресенье.

    Литовец Кубилиус, назначенный еворокомиссаром по обороне и космосу, также является критиком грузинских властей.

    При этом Ираклий Кобахидзе назвал «важнейшим внешнеполитическим приоритетом Грузии интеграцию в Евросоюз», который приостановил сотрудничество с Тбилиси из-за законов «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей».

    По его словам, к 2028 году Грузия выполнит более 90% требований подписанных в 2014 году Соглашений об ассоциации с ЕС и о свободной торговле с ЕС.

    Глава правительства также заявил, что ожидаемое завершение военных действий на Украине позволит Тбилиси вскоре перезагрузить отношения с Вашингтоном и Брюсселем.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

    Коментарии (19)
    18 ноября 2024, 10:42 • Новости дня
    На отбор во второй поток программы «Время героев» за три дня подано 6,5 тыс. заявок

    За первые три дня более 6,5 тыс. человек зарегистрировались на отбор во второй поток программы «Время героев»

    За первые три дня дополнительной регистрации на программу «Время героев» поступило 6640 заявок.

    На отбор во второй поток президентской программы «Время героев» за первые три дня подано 6640 заявок, отмечается на сайте программы.

    Регистрация началась с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

    14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, где объявили о начале формирования второго потока обучения.

    Отмечается, что 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности. В числе назначенных – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.

    Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Еще ряд участников программы проходят подготовку к переходу на новые рабочие места.

    Напомним, на второй поток программы «Время героев» только за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 02:30 • Новости дня
    CNN заявил о попытке Вашингтона не дать выбить ВСУ из Курской области

    CNN счел разрешение на удары ATACMS вглубь России попыткой США помешать изгнанию ВСУ из Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    США, давая разрешение на удары американскими ракетами ATACMS по Курской области, хотят помешать российским войскам выбить из региона украинские силы, заявил CNN.

    «Идея состоит в том, чтобы помочь Украине удерживать (часть Курской области) как можно дольше», – заявил CNN.

    Со ссылкой на американского чиновника отмечается, что ATACMS планируют применять «в первую очередь в Курской области». Указывается, что Россия хочет лишить Киев возможности использовать ситуацию в Курской области «на любых будущих мирных переговорах», а США пытаются помешать планам Москвы.

    Напомним, New York Times заявила, что Вашингтон дал согласие на удары по российским войскам в Курской области ракетами ATACMS. Ни президент США Джо Байден, ни министерство обороны США не подтвердили эту информацию.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    10 комментариев

    Коментарии (8)
    18 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрытия ФБР и увольнения 1,5 млн сотрудников ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вивек Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, сообщает Economic Times.

    Рамасвами подчеркивает, что его главной задачей станет оптимизация федерального бюджета, а его департамент будет работать вне правительственных структур, предоставляя рекомендацию Белому дому.

    Рамасвами в интервью Fox News заявил, что планы реструктуризации включают полное закрытие некоторых министерств и сокращение раздутых департаментов. Он и Илон Маск договорились завершить свою работу по оптимизации расходов к 4 июля 2026 года. Рамасвами подчеркнул, что скорость, с которой они будут выполнять эти задачи, станет неожиданностью для многих.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание ликвидировать Министерство образования, передав контроль над образовательным процессом в руки государства. Среди других своих целей он намерен развеять собственную теорию о «глубинном государстве», утверждая, что федеральные служащие преследуют личные цели, расходуя на это бюджетные средства.

    Ранее Рамасвами заявлял, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен».

    Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется борьбой с бюрократией и стремлением убрать нелояльных представителей глубинного государства, пояснял газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    Коментарии (13)
    Главное
    Le Figaro удалила фразу о разрешении Парижа на удары вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить ракетами вглубь России
    Нидерланды пожалели о раскрытии данных о разрешении США на удары вглубь России
    Бербок поддержала решение США об ударах по России
    Польша задумалась о передаче Украине здания генконсульства России
    В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
    Продажи игристых вин в России выросли на 10,9%

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Президент Абхазии: «Точка невозврата не пройдена»

    Протесты в Абхазии привели к захвату оппозицией комплекса правительственных зданий и переезду президента из столицы в его родовое село. В интервью газете ВЗГЛЯД глава республики Аслан Бжания рассказал, каким он видит выход из политического кризиса и насколько власти и протестующие настроены на дружбу и сотрудничество с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............