Российские войска взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины в районе Курахово, передает ТАСС. По информации силовых структур, трасса, ведущая из Запорожья, попала в зону поражения артиллерии и беспилотников. Это создает значительные трудности для снабжения украинского гарнизона в Курахово.

В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются использовать проселочные дороги для подвоза боеприпасов и личного состава. Однако эти маршруты также находятся под огневым контролем российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава, а битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.