16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.95 комментариев
ВС России взяли под контроль ключевую трассу ВСУ в Курахово
Российские войска взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Курахово
Российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой снабжения ВСУ в районе Курахово, что затрудняет поставки боеприпасов и личного состава, так как все пути находятся под угрозой поражения артиллерией и БПЛА.
Российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины в районе Курахово, передает ТАСС. По информации силовых структур, трасса, ведущая из Запорожья, попала в зону поражения артиллерии и беспилотников. Это создает значительные трудности для снабжения украинского гарнизона в Курахово.
В силовых структурах уточнили, что ВСУ пытаются использовать проселочные дороги для подвоза боеприпасов и личного состава. Однако эти маршруты также находятся под огневым контролем российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава, а битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.