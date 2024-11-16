Зеленский признал сложную ситуацию на восточном участке фронта

Кремль: Путин и Шольц обсудили Украину, сотрудничество в энергетике и Ближний Восток

Tекст: Алексей Дегтярев

Политики провели подробный и откровенный обмен мнениями по украинской ситуации, разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин указал, что продолжающийся кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, Североатлантический альянс создает на украинской территории антироссийский плацдарм и игнорирует интересы России в сфере безопасности. Также при этом попираются права русскоязычных жителей региона.

«Президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом», – отмечается в сообщении.



Глава Российского государства указал, что предложения Москвы хорошо известны, они озвучивались еще в июне. «Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное – устранить первопричины конфликта», – говорится в тексте публикации.

Также Путин и Шольц поговорили об отношениях двух стран. Российский лидер констатировал их деградацию по всем направлениям из-за недружественного курса властей Германии. Путин констатировал, что Россия всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики, она готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.

Кроме того, политики поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Глава Российского государства сообщил Шольцу о том, какие усилия предпринимает Россия для деэскалации и для поиска мирных путей в регионе.

Путин и Шольц в конце разговора условились, что помощники лидеров продолжат поддерживать связь в дальнейшем.

Ранее в Германии сообщили, что Шольц в беседе с Путиным выразил поддержку Киеву. До этого сообщалось, что Шольц собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу.