16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.10 комментариев
Зеленский признал сложную ситуацию на восточном участке фронта
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Украинского радио указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава.
По его словам, на восточном фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ, передает РИА «Новости».
Зеленский рассказал, что российские войска продолжают медленное продвижение, что связано с недостаточным комплектованием украинских бригад и задержками в поставках оружия из США.
Он также подчеркнул, что процесс наполнения бригад подготовленными военнослужащими и необходимым вооружением шел слишком медленно.
Также Зеленский опроверг слухи о формировании новых бригад в рядах ВСУ, уточнив, что были созданы подразделения резерва, в которые вошли опытные ветераны войны и новобранцы.
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