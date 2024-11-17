Стало известно о госпитализации пострадавшего при падении БПЛА в Ижевске

WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»

Tекст: Вера Басилая

Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

