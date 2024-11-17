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    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    94 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    13 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    28 комментариев
    17 ноября 2024, 09:15 • Новости дня

    Стало известно о госпитализации пострадавшего при падении БПЛА в Ижевске

    Мужчина получил травму головы средней тяжести при падении БПЛА на заводской цех

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате падения беспилотного летательного аппарата на завод в Ижевске пострадал мужчина, который был госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести и получает необходимую медицинскую помощь, сообщили в региональном Минздраве.

    Мужчина пострадал при падении беспилотного летательного аппарата на завод в Ижевске, передает ТАСС. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы средней степени тяжести. В Минздраве Удмуртии сообщили, что мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о взрыве на заводе в результате падения беспилотного летательного аппарата, при этом падение БПЛА в Ижевске не нарушило работу городских систем.

    16 ноября 2024, 10:30 • Новости дня
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

    Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

    Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

    Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    16 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расформирован воевавший на стороне Киева белорусский отряд спецназа «АСП Террор», который находился в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» указано, что данный батальон был расформирован.

    Так, часть бойцов из состава «АСП Террор» перешла в другие отряды специального назначения военной разведки. Остальные военнослужащие отряда прекратили выполнение боевых задач и больше не участвуют в конфликтах.

    Напомним, Министерство внутренних дел Белоруссии признало ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

    Кроме того, белорусская Генпрокуратура направила в Верховный суд заявление о признании террористической организацией воюющего на стороне ВСУ экстремистского формирования «полк имени Кастуся Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике).

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Российские войска продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино

    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска продвинулись вперед на времевском направлении в сторону Великой Новоселки, отбросив противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы передает РИА «Новости».

    Кроме того, на ореховском направлении севернее Работино российские войска прошли с боями широкий участок фронта. Продвижение в этом районе составило до двух километров в сторону Новоданиловки, что улучшает позиции российской армии на передовой.

    Работино находится на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. В середине мая российская группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к Новоданиловке и Орехову, оккупированным ВСУ.

    Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Эти населенные пункты были захвачены украинскими силами в ходе контрнаступления летом прошлого года, но Старомайорское было освобождено 10 июня, а Урожайное – 14 июля.

    Рогов ранее сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на времевском направлении в Запорожской области.

    Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.


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    16 ноября 2024, 11:38 • Новости дня
    Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
    Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил провести референдум, который изменит конституцию Украины, куда будут включены защита русского языка и признание новых границ.

    По его мнению, референдум позволит изменить конституцию, в нее будут включены защита русского языка и прав нацменьшинств, а также определение новых границ без учета Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, передает РИА «Новости».

    «Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания», – подчеркнул Константинов.

    По его словам, отказ от проведения таких изменений приведет к катастрофическим последствиям для Украины, превращая ее в «жуткое, безнадежное, неопределенное место на планете Земля».

    В заключение глава крымского парламента заметил, что без этих шагов восстановление украинской государственности маловероятно.

    Ранее президент Украины Владимир     ёЗеленский объявил о подготовке «плана стойкости», который будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Российский политолог Александр Михайлов заметил, что анонсированный Зеленским план действий направлен на заполнение информационного вакуума до окончания передачи полномочий в США.

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    16 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

    Минобороны: Российская армия атаковала объекты энергетики и военного аэродрома на Украине

    ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного аэродрома на Украине, используя авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. В ходе операции были поражены инфраструктура военного аэродрома, производственные цеха, места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, средствами ПВО России были сбиты четыре РСЗО HIMARS и 102 самолетных беспилотных аппарата.

    С начала специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолетов, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танков и других боевых бронированных машин, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.

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    16 ноября 2024, 12:04 • Новости дня
    Депутат Рады: Зеленского обвинят в обвале фронта
    Депутат Рады: Зеленского обвинят в обвале фронта
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит обвинение в обвале фронта из-за решений, принятых «ставкой», а также коррупции и политических посадок, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его мнению, Зеленского «сделают крайним» за обвал фронта, передает РИА «Новости».

    Дубинский отмечает, что на Зеленского укажут пальцем за решения «ставки», которые привели к обвалу, коррупцию, невозможную без его назначений, и политические преследования, указания на которые давал лично он.

    Он также добавил, что те, кто подносил Зеленскому справки и указы, останутся в стороне, и всю вину свалят на «незадачливого комика».

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте. Кроме того, Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    16 ноября 2024, 22:26 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве ракетным ударом был разрушен цех завода, где производили беспилотные летательные аппараты, в результате чего 12 военных погибли и 30 человек пострадали, в том числе иностранцы.

    Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в цехе, принадлежащим  предприятию «Нибулон», находились не только украинские рабочие, но и иностранные военные инженеры. Цех и прилегающая территория были под охраной Национальной гвардии Украины. В соседнем помещении осуществлялся ремонт транспортных средств и установка турельных установок, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, удар был «максимально удачным»: цех уничтожен вместе с оборудованием и готовыми изделиями. После взрыва на место происшествия прибыли скорые и пожарные. По предварительным данным, 12 военных погибли, около 30 человек, включая иностранцев, получили ранения.

    Напомним, ранее авиаудар в Одесской области нарушил поставки военных грузов для ВСУ.

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    16 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский признал сложную ситуацию на восточном участке фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Украинского радио указал на трудности на восточном фронте из-за нехватки вооружения и личного состава.

    По его словам, на восточном фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Зеленский рассказал, что российские войска продолжают медленное продвижение, что связано с недостаточным комплектованием украинских бригад и задержками в поставках оружия из США.

    Он также подчеркнул, что процесс наполнения бригад подготовленными военнослужащими и необходимым вооружением шел слишком медленно.

    Также Зеленский опроверг слухи о формировании новых бригад в рядах ВСУ, уточнив, что были созданы подразделения резерва, в которые вошли опытные ветераны войны и новобранцы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    16 ноября 2024, 15:05 • Новости дня
    Офицер ВСУ назвал невладение украинским языком причиной поражения на передовой

    Украинский офицер заявил, что ВСУ несут поражение из-за незнания солдатами украинского языка

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность украинских солдат общаться на украинском языке приводит к поражениям и пленению на передовой, заявил в эфире телеканала «Новости Live» офицер ВСУ Андрей Кривущенко.

    По его словам, незнание украинского языка становится причиной пленения и уничтожения позиций украинских сил, передает Ura.Ru.

    Кривущенко описал случаи, когда российские военные проникали на украинские позиции под предлогом принадлежности к соседней бригаде.

    Он заявил, что многие украинские солдаты предпочитают говорить на русском языке, что усугубляет ситуацию.

    В ответ на предположение ведущей о том, что на родном русском языке легче общаться в состоянии стресса, офицер заявил, что на предовой нет стресса.

    Помимо языковых проблем, украинское издание сообщает об увеличении случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Военный психолог Андрей Козинчук отметил, что уход военных со службы часто вызван внутренними конфликтами и недопониманием с командирами, а не внешними или политическими факторами.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК. Между тем, языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил о переходе к строгому контролю соблюдения языкового закона, который охватывает все без исключения сферы общественной жизни, включая медиа и сферу обслуживания.

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    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    16 ноября 2024, 22:40 • Новости дня
    Сакс заявил о рисках ядерного конфликта между США и Россией

    Экономист Сакс заявил о рисках ядерного конфликта между США и Россией

    Tекст: Максим Попов

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил обеспокоенность прямой конфронтацией между США и Россией, отметив, что обе страны обладают ядерными арсеналами.

    Выступая с лекцией в Ереване, Джеффри Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника, сообщило РИА «Новости». Он подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность.

    Сакс отметил, что игнорирование ядерной угрозы в США связано с восприятием подобных обсуждений как шантажа или блефа. Он предупредил, что это может привести к ситуации, когда исправить ошибки уже не получится.

    Экономист выразил сомнение в компетентности западных лидеров, которые, по его мнению, не осознают серьезности ситуации. Он подчеркнул, что США не понимают важности поддержания дистанции между ядерными сверхдержавами и предпочитают конфронтацию. Это, по мнению Сакса, значительно повышает риски конфликта не только на Украине, но и в отношениях с Китаем.

    Напомним, ранее Сакс заявил, что предложение Майка Помпео о выделении 500 млрд долларов Украине на закупку оружия у Пентагона может привести к началу третьей мировой войны.

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    16 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Зеленский заявил об испытаниях четырех видов украинских ракет

    Зеленский заявил, что Украина испытывает четыре вида ракет собственного производства

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства, заявил в интервью украинским СМИ Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский в интервью «Украинскому радио» сообщил о так называемой ракетной программе Украины, но отказался уточнять, о каких именно ракетах идет речь и на какой стадии находятся испытания, передает ТАСС.

    По его словам, в производстве систем радиоэлектронной борьбы Украина пока не достигла значительных успехов.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця». Советник офиса президента Михаил Подоляк отметил, что ее дальность полета может достигать 600-700 км, а в октябре сообщил о первых летных испытаниях.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    17 ноября 2024, 07:20 • Новости дня
    Глава Удмуртии сообщил о взрыве на заводе из-за падения БПЛА

    В результате падения дрона в Удмуртии пострадал сотрудник производственного предприятия

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения дрона на территории производственного предприятия пострадал человек, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Как отметил Бречалов, на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями.



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    16 ноября 2024, 22:14 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять украинских дронов за полчаса

    Российские ПВО за полчаса сбили пять украинских дронов над тремя областями

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями в течение получаса, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, с 20:30 до 21:00 российские системы противовоздушной обороны успешно пресекли попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, передает ТАСС.

    По данным ведомства, два беспилотных аппарата были сбиты над Курской областью, еще два над Брянской, а пятый был уничтожен в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 ноября 2024, 07:36 • Новости дня
    Российские войска уничтожили катера в Черном море

    В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавшие к Крыму

    Tекст: Максим Попов

    В ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, в ночь на 17 ноября четырех безэкипажных катера были уничтожены в акватории Черного моря. Катера следовали в направлении Крымского полуострова, передает ТАСС.

    Напомним, 23 октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.

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