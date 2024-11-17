16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.94 комментария
Стало известно о госпитализации пострадавшего при падении БПЛА в Ижевске
Мужчина получил травму головы средней тяжести при падении БПЛА на заводской цех
В результате падения беспилотного летательного аппарата на завод в Ижевске пострадал мужчина, который был госпитализирован с травмой головы средней степени тяжести и получает необходимую медицинскую помощь, сообщили в региональном Минздраве.
Мужчина пострадал при падении беспилотного летательного аппарата на завод в Ижевске, передает ТАСС. Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы средней степени тяжести. В Минздраве Удмуртии сообщили, что мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о взрыве на заводе в результате падения беспилотного летательного аппарата, при этом падение БПЛА в Ижевске не нарушило работу городских систем.