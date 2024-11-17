Падение БПЛА в Ижевске не нарушило работу городских систем

Падение беспилотника в Ижевске не повлияло на городские системы и транспорт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ижевске не оказало влияния на функционирование городских систем, передает «РИА Новости». Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что все объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт и движение по городским дорогам продолжают работать в обычном режиме.

Министерство здравоохранения региона проинформировало, что в результате инцидента пострадал один человек. Он получил травму головы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Глава городской администрации отметил, что все оперативные службы продемонстрировали слаженную работу. Он выразил благодарность за их усилия и подчеркнул важность сохранения спокойствия среди горожан, призвав их не поддаваться панике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Александр Бречалов заявил о падении беспилотника на военный завод в Удмуртии.