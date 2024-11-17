16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.94 комментария
Падение БПЛА в Ижевске не нарушило работу городских систем
Падение беспилотника в Ижевске не повлияло на городские системы и транспорт
Падение беспилотника в Ижевске не нарушило работу городских систем, несмотря на госпитализацию человека с травмой головы; коммунальная инфраструктура и транспорт функционируют в обычном режиме, заявил мэр Дмитрий Чистяков.
Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ижевске не оказало влияния на функционирование городских систем, передает «РИА Новости». Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сообщил, что все объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт и движение по городским дорогам продолжают работать в обычном режиме.
Министерство здравоохранения региона проинформировало, что в результате инцидента пострадал один человек. Он получил травму головы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Глава городской администрации отметил, что все оперативные службы продемонстрировали слаженную работу. Он выразил благодарность за их усилия и подчеркнул важность сохранения спокойствия среди горожан, призвав их не поддаваться панике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Александр Бречалов заявил о падении беспилотника на военный завод в Удмуртии.