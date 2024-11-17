16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.84 комментария
Глава Удмуртии сообщил о взрыве на заводе из-за падения БПЛА
В результате падения дрона в Удмуртии пострадал сотрудник производственного предприятия
В результате падения дрона на территории производственного предприятия пострадал человек, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Как отметил Бречалов, на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями.