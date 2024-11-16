16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.76 комментариев
Силы ПВО сбили пять украинских дронов за полчаса
Российские ПВО за полчаса сбили пять украинских дронов над тремя областями
Российские системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями в течение получаса, сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, с 20:30 до 21:00 российские системы противовоздушной обороны успешно пресекли попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, передает ТАСС.
По данным ведомства, два беспилотных аппарата были сбиты над Курской областью, еще два над Брянской, а пятый был уничтожен в воздушном пространстве Белгородской области.
Ранее сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.