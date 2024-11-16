Силы ПВО сбили пять украинских дронов за полчаса

Российские ПВО за полчаса сбили пять украинских дронов над тремя областями

Tекст: Максим Попов

Как отметили в военном ведомстве, с 20:30 до 21:00 российские системы противовоздушной обороны успешно пресекли попытки киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотников, передает ТАСС.

По данным ведомства, два беспилотных аппарата были сбиты над Курской областью, еще два над Брянской, а пятый был уничтожен в воздушном пространстве Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.