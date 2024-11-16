Движение «Хезболла» атаковала пять израильских баз в районе Хайфы

Бойцы «Хезболлы» ударили по базам ВВС и ВМС Израиля в Хайфе и Кармеле

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали пять израильских военных объектов в районе Хайфы. Удары были нанесены по базе ВВС в Хайфе, базе ВМС и логистической базе «Стелла Марис». По данным пресс-службы движения, также была атакована база «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.

В заявлении движения подчеркивается, что «бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет».

Напомним, накануне израильские ВВС поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане, в пресс-службе израильской армии заявили, что в числе целей были объекты ХАМАС и «Хезболлы».