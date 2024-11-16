16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.77 комментариев
Движение «Хезболла» атаковала пять израильских баз в районе Хайфы
Бойцы «Хезболлы» ударили по базам ВВС и ВМС Израиля в Хайфе и Кармеле
Ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.
Как сообщает ТАСС, бойцы ливанского движения «Хезболла» атаковали пять израильских военных объектов в районе Хайфы. Удары были нанесены по базе ВВС в Хайфе, базе ВМС и логистической базе «Стелла Марис». По данным пресс-службы движения, также была атакована база «Нишер» в 40 километрах от границы с Ливаном.
В заявлении движения подчеркивается, что «бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет».
Напомним, накануне израильские ВВС поразили 160 целей в секторе Газа и в Ливане, в пресс-службе израильской армии заявили, что в числе целей были объекты ХАМАС и «Хезболлы».