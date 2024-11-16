16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
ВСУ за сутки потеряли 255 военнослужащих в Курской области
Украинская армия в последние сутки потеряла до 255 человек, значительное число бронетехники и вооружений, сообщило российское Министерство обороны.
Уничтожены три БТРа, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, орудие Д-20 и станция РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Российские войска нанесли удары по формированиям ВСУ у Александрии, Дарьино, Мартыновки, Марьевки, Николаево-Дарьино, Погребков и Свердликово. Армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинской армии у Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и Черкасского Поречного.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 32 тыс. 930 военнослужащих и значительное количество техники, включая 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, и 1167 боевых бронированных машин.
В прошлые сутки украинская армия на этом направлении потеряла более 100 военнослужащих и несколько единиц техники.
Сдавшийся в Курской области украинский боец Владимир Николенко рассказывал, что командование ВСУ угрожало стрелять по своим солдатам в случае их отступления с позиций.