Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.9 комментариев
ВСУ в Курской области потеряли за сутки свыше 100 человек
За прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 100 военнослужащих в Курской области, а также несколько единиц техники и вооружения, сообщило Минобороны.
ВСУ также потеряли танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, миномет и станция РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» нанесла удары по формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово. Подразделения армейской авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике противника в районах Александрии, Замостья и других населенных пунктов.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России также нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 32 тыс. 680 военнослужащих, 213 танков, 136 БМП, 944 автомобиля и 283 артиллерийских орудия.
Также были уничтожены реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы, включая HIMARS и MLRS производства США.
Ранее украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что командование ВСУ угрожало стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций.
До этого пророссийское подполье заявило о гибели более 100 боевиков, в том числе десятков иностранных наемников, в результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области.