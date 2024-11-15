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    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
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    Российские военные вошли в центр Курахово
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
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    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    25 комментариев
    15 ноября 2024, 14:37 • Новости дня

    ВСУ в Курской области потеряли за сутки свыше 100 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 100 военнослужащих в Курской области, а также несколько единиц техники и вооружения, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, миномет и станция РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» нанесла удары по формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, включая Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плехово. Подразделения армейской авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике противника в районах Александрии, Замостья и других населенных пунктов.

    Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России также нанесли удары по резервам ВСУ на территории Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 32 тыс. 680 военнослужащих, 213 танков, 136 БМП, 944 автомобиля и 283 артиллерийских орудия.

    Также были уничтожены реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы, включая HIMARS и MLRS производства США.

    Ранее украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что командование ВСУ угрожало стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций.

    До этого пророссийское подполье заявило о гибели более 100 боевиков, в том числе десятков иностранных наемников, в результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

    Коментарии (81)
    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    14 ноября 2024, 19:36 • Новости дня
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.

    Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: «Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене», передает РИА «Новости».

    Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении «диктатуры и беззакония» на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

    Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

    В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    14 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области и завязали бой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и вышли на окраины», – сказал Марочко ТАСС. Кроме того, есть информация о том, что там завязался серьезный бой.

    До этого глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что силы ВСУ стянуты к Купянску, на окраинах которого российские войска ведут активные боевые действия. Ранее российские войска авиабомбой уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    15 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками

    Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области

    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска выбиты из Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские силы продолжают продвижение вперед на Времевском направлении.

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Новодаровка находится северо-западнее освобожденных сел Урожайное и Старомайорское.

    Напомним, ранее Рогов сообщал, что российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории.

    Министерство обороны в среду сообщило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    15 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вечером 14 ноября в Хотенском районе Сумской области был нанесен удар по временной дислокации украинских войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    Удар пришелся на село Писаревка, по предварительным данным, число погибших может превышать сто человек. На данный момент точное количество жертв выясняется, многие из них пока не идентифицированы.

    Кроме того, в этой позиции ВСУ находились несколько десятков иностранных наемников. Лебедев отметил, что среди них были франкоговорящие и испаноговорящие специалисты, знакомые с натовскими системами вооружения.

    Ранее подпольщики сообщали, что более 20 украинских солдат из подразделений теробороны за последние несколько дней бежали из Курской области в направлении Сум.

    Кроме того, в результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

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    15 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    Франция завершила подготовку украинской бригады «Анна Киевская»

    Франция завершила подготовку и оснащение бригады ВСУ «Анна Киевская»

    Франция завершила подготовку украинской бригады «Анна Киевская»
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция завершила обучение и оснащение бригады украинских вооруженных сил «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование.

    Военная база во Франции завершает подготовку украинской бригады «Анна Киевская», сообщает РБК.

    Глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские военные, из которых будет сформирована эта бригада, скоро завершат обучение. Бригада оснащена французским вооружением и обмундированием.

    Лекорню отметил, что президент Франции взял на себя обязательство обучить и оснастить украинскую бригаду. Вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро министр обороны наблюдал за последним этапом учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции начались активные тренировки военнослужащих 155-й отдельной бригады морской пехоты Украины, которой ВСУ дали название «Анна Киевская».

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    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

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    15 ноября 2024, 00:17 • Новости дня
    После взрывов в Одессе остановлена одна из котельных

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где звучат взрывы, остановлена одна из котельных, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Украинские СМИ сообщают, что сильные взрывы продолжаются в Одессе, начался пожар, над городом поднимается дым, передает ТАСС.

    Труханов заявил, что повреждения получил «магистральный трубопровод теплоснабжения». «Вынужденно прекращена работа одной из котельных города», – сказано в сообщении.

    Напомним, в Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошли взрывы.

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    15 ноября 2024, 02:49 • Новости дня
    В ООН попытались оправдать молчание об убийствах российских журналистов Киевом

    Представитель УВКПЧ ООН де Виллен попытался оправдать отсутствие реакции на убийства российских журналистов Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен связал отсутствие реакции на более чем 30 убийств российских журналистов с тем, что Москва якобы «не предоставляет доступ» для подтверждения этой информации.

    «Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях», – приводит слова де Виллена РИА «Новости».

    Однако, заявил он, Москва якобы «не предоставляет доступ в эти регионы», в связи с чем УВКПЧ «не можем подтвердить полученную информацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО и ее генеральный директор не замечают преступления киевского режима против российских журналистов, включая убийства и теракты.

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    15 ноября 2024, 10:03 • Новости дня
    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Кеннеди-младший попал в базу сайта «Миротворец» за отрицание суверенитета Украины

    Кеннеди-младший попал в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ DAVID BLAKEMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский политик Роберт Кеннеди – младший, назначенный Трампом на пост министра здравоохранения, числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» с обвинениями в пророссийской риторике.

    Роберт Кеннеди – младший, недавно выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Он обвиняется в отрицании права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности, а также в участии в информационных мероприятиях, связанных с Россией.

    Профиль Кеннеди-младшего на сайте «Миротворец» появился в июне 2023 года.

    Кроме Кеннеди-младшего, в списках сайта также остается Тулси Габбард, назначенная на пост главы Национальной разведки США. Габбард попала в базу «Миротворца» еще в 2022 году за предполагаемое участие в информационных спецоперациях России против Украины. Она известна своей критикой американской политики на Украине и призывами к мирным переговорам.

    Также ранее в списках «Миротворца» числился Илон Маск, но его профиль был удален. Маск стал известен своими предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Маск возглавляет новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Помимо этого, в базе остаются личности, близкие к окружению Трампа, такие как тележурналист Такер Карлсон.

    Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикации данных тех, кого считают угрозой национальной безопасности Украины. На данный момент на сайте отсутствуют профили других членов команды Трампа, включая сенатора Марко Рубио и тележурналиста Пита Хегсета.

    Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутерришу в визите в Киев и устроил ему «кэнселлинг», а украинский МИД раскритиковал его появление в Казани, назвав  выбор неправильным, «не способствующим делу мира» и «подрывающим репутацию ООН», отмечалось, что в итоге Гутерриш оказался в скандальной базе «Миротворца».

    В ноябре футболисты и тренеры московских клубов «Спартак» и ЦСКА оказались в базе сайта «Миротворец» из-за участия в церемонии с детьми ветеранов СВО во время матча чемпионата России.

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