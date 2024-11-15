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Пленный ВСУ рассказал о бегстве раненых из больниц
Пленный Тарасевич сообщил о бегстве раненых военных из украинских больниц домой
Военнослужащий национальной гвардии Украины рассказал, что раненые военные сбегают из больниц, чтобы вернуться домой, и это становится распространенной практикой на фоне мобилизации.
Украинские военные считают получение ранения удачей, так как это позволяет сбежать из больницы домой, передает ТАСС. Эту информацию сообщил плененный военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины Даниил Тарасевич, попавший в плен в ходе боевых действий на Красноармейском направлении.
Тарасевич пояснил: «Много трехсотых. Вот трехсотым, наверное, как бы иронично не звучало, но повезло тем, что их положили в больницу, и они из больницы просто сбегают домой».
Он добавил, что в связи с нехваткой людей в ряды вооруженных сил начали привлекать даже сотрудников нацгвардии, которые, по его словам, должны следить за порядком в городах.
По словам Тарасевича, за каждого мобилизованного на Украине выделяются деньги, из-за чего пытаются призывать всех, включая людей с ограниченными возможностями. Он отметил, что мобилизационные усилия настолько усилены, что «уже просто гребут всех, людей просто уже нет».
Ранее пленный украинский офицер Александр Долматов сообщил о страхе солдат перед российским подразделением «Шторм», которое, по его словам, обладает высокой профессиональной подготовкой.
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций.
При этом пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России.