В Курской области ПВО сбила ракету ВСУ

Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность

Член ОП Рогов: Успехи ВС России на трех направлениях создают новую реальность на фронте

«Ситуация на стыке ДНР и Запорожской области меняется стремительно. В считанные дни российские войска освободили Ровнополь, а затем вошли в село Новодаровка. После этого бойцы ВС России выровняли плацдарм между этими населенными пунктами и освободили Новодаровку, продвинувшись на восток, запад и север», – рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

По его оценкам, российская армия динамично развивает успех. «Если темпы сохранятся в ближайшую неделю, то можно будет говорить об изменении названия данного направления, потому что Времевка находится уже совсем близко от линии боевого соприкосновения», – отметил собеседник.

На этом фоне Рогов обратил внимание на объявление украинскими властями принудительной эвакуации жителей Волновахского района. Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

Член ОП объясняет решение Киева настроениями жителей этих населенных пунктов. «Когда украинское руководство объявляет эвакуацию – это связано вовсе не с желанием обеспечить безопасность людей, а с осознанием того, что граждане готовы помогать российским бойцам. Они могут передавать нашим, например, координаты подразделений ВСУ, укрепрайонов и так далее», – пояснил спикер.

Отдельно Рогов остановился на населенном пункте Великая Новоселка. По его оценкам, «все идет к тому, что он окажется в окружении». «Это важный логистический пункт ВСУ на данном направлении. Именно он является отправной точкой для усиления подразделений противника как на восток, так и на запад от него», – указал собеседник.

«Поэтому потеря этого населенного пункта будет чувствоваться для украинских боевиков достаточно остро. Им придется делать большой крюк. А с учетом зоны огневого контроля со стороны нашей армии, ВСУ утратят возможность оперативно и своевременно перебрасывать свои силы для того, чтобы заткнуть ту или иную дыру на фронте», – подчеркнул Рогов.

Что касается наступления ВС России в Запорожской области, то собеседник признается: происходящее вызывает у него сдержанный оптимизм. «Освобождение региона в основном сейчас происходит с юга на север. Но после взятия Угледара и затем, когда будет зачищено Кураховское направление, стоит ожидать давления на противника с востока на запад Запорожской области при поддержке с юга. Это, безусловно, ускорит темпы продвижения российской армии», – акцентировал член ОП.

Он объясняет: российские силы выйдут на оперативный простор. «Речь пойдет о степной местности, где почти нет никаких природных барьеров – рек, гор или лесов. На этом плацдарме – кроме Гуляйполя и Орехово – нет крупных городов. Таким образом, после успехов на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях будут создана новая реальность на фронте. Я думаю, что ВС России нарастят темпы продвижения и освобождения русских земель», – заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области. «Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – заявил он РИА «Новости».

Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь.

Кроме того, Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области.