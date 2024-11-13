Смирнов: В Курской области уничтожили украинскую ракету

Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом

Tекст: Ольга Иванова

Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.