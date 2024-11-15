  • Новость часаПротестующие прорвались в парламент Абхазии
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    В Абхазии силовики начали покидать территорию у занятого протестующими парламента
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    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность
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    Мнения
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    26 комментариев
    15 ноября 2024, 15:44 • Новости дня

    В Абхазии силовики начали покидать территорию у занятого протестующими парламента

    Силовики начали покидать территорию у здания парламента Абхазии после штурма протестующими

    В Абхазии силовики начали покидать территорию у занятого протестующими парламента
    @ Анжела Кучуберия/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сухуме протестующие заняли здание парламента Абхазии, после чего силовики начали массово покидать свои позиции, сообщили СМИ.

    Как пишет РИА «Новости», протесты в Сухуме набрали новую силу, когда протестующие выломали дверь в здании абхазского парламента и ворвались внутрь. Силовики, изначально находившиеся на месте, не препятствовали действиям толпы, ограничиваясь бросанием нескольких дымовых шашек.

    Около 15 часов по местному времени силовики окончательно покинули свои позиции у здания парламента. Перед отступлением один из сотрудников сил безопасности сказал: «На базу, нечего там больше делать», что свидетельствует об отсутствии намерения дальнейших действий против протестующих.

    Напомним, массовые беспорядки в Сухуме связаны с противостоянием оппозиции против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией. Абхазские парламентарии отменили рассмотрение этого вопроса, решив перенести его на следующую неделю. Однако протестующие выразили намерение не расходиться, несмотря на это решение.

    Между тем представители МВД и службы госбезопасности вышли на переговоры с протестующими, после того как оппозиция прорвалась через ограждения. В результате протестов в Абхазии уже пострадали восемь человек.

    14 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Программа «Время героев» объявила дополнительный набор

    На заседании Общественного совета программы «Время героев» объявлено о начале набора на второй поток.

    В четверг состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, говорится на сайте программы.

    «По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда «Защитники Отечества». Таких участников набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

    Кроме того, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Им всем было предложено пройти программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. «Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев"», – сказал Кириенко.

    Кроме этих трех категорий, также объявлен отбор второго потока для тех, кто весной по каким-то причинам не подал заявление на участие в программе. «Мы говорим им добро пожаловать на программу», – пояснил Кириенко. По его словам, прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    Для удобства участников, находящихся на передовой, будут предусмотрены особые условия тестирования. Ветераны и участники СВО смогут пройти отбор в пунктах дистанционной оценки, которые работают в разных городах России. Требования к участникам остаются прежними: гражданство России, высшее образование и управленческий опыт.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на заседании Общественного совета подвел итоги второго образовательного модуля первого потока. «Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов», – заявил он.

    Программа «Время героев» была запущена по поручению президента России Владимира Путина 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. На сегодняшний день уже 12 участников получили новые назначения на ответственные должности.

    Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Совокупно в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы. Руководитель программы «Время героев», заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    14 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Пашинян сбрил бороду

    Премьер Армении Пашинян сбрил бороду

    Пашинян сбрил бороду
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, которую носил с 2018 года, когда пришел к власти.

    Видео этого процесса политик опубликовал в своем Telegram-канале. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало в республике всенародное обсуждение нового имиджа премьера.

    Пашинян отрастил бороду в 2018 году во время массовых акций протеста в Армении. Эти протесты привели к его к власти после отставки прежнего премьер-министра Сержа Саргсяна.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    14 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды фотографироваться на конференции ООН в Баку по изменению климата.

    Лукашенко заявил, что отказ польского лидера Анджея Дуды совместно фотографироваться на климатическом саммите в Баку остался незамеченным, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что узнал о демарше Дуды от главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, и отметил, что никто из присутствующих на саммите не заметил отсутствие польского президента.

    В своем выступлении Лукашенко также раскритиковал Дуду за рассказ о сохранении природы в Польше. Он обратил внимание на забор в Беловежской пуще, который, по его словам, приводит к гибели животных. Лукашенко добавил, что не стал заострять внимание на этом противоречии, хотя отметил его для себя.

    Кроме того, Лукашенко высказался о подходе мировых лидеров к климатическим вопросам, упомянув предыдущий саммит в Дубае. По его мнению, многие лидеры высказывают обеспокоенность по повестке, но не готовы к реальным действиям. «Американцы: зашли – вышли. Как проходной двор», – сказал Лукашенко, добавив, что мероприятия проводятся скорее для формальности и галочки.

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    14 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители России выразили желание поддержать солдата, который ампутировал себе ногу, чтобы выжить в окопе на спецоперации, рассказал руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов.

    РИА «Новости» сообщает, что жители разных регионов России хотят помочь солдату из Якутии с позывным «Шурик», который в ходе спецоперации отрезал себе ногу выше колена, чтобы выжить. Видео из военного госпиталя, где находится боец, распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.

    Автор ролика рассказал, что «Шурик» провел в окопе семнадцать дней, пока его рана из-за отсутствия медицинской помощи загноилась. Решение о самостоятельной ампутации он принял из-за невозможности эвакуации и отсутствия у сослуживцев медицинских навыков. Новости об этом поступке вызвали большой отклик среди граждан, которые хотят оказать ему помощь.

    Глава села Бясь-Кюель Айсен Павлов сообщил, что «Шурик» до мобилизации был главой крестьянско-фермерского хозяйства и занимался коневодством. По его словам, боец всегда надеется только на собственные силы. В настоящее время «Шурик» получает лечение в госпитале в Волгограде. Ожидается, что он останется там, пока не будет установлен протез.

    По словам Павлова, рана заживает медленно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления. Мужчина в разводе, его дочь живет в другом селе и учится в школе.

    Руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов отметил, что многие просят контакты бойца. Один из бизнесменов из Новосибирска выразил желание поддержать «Шурика» финансово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецоперации на Украине Эдуард Бараев смог вернуться к полноценной мирной жизни благодаря поддержке семьи и друзей, а также активной реабилитации.

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    14 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    В Тбилиси отказались быть «колонией Брюсселя»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» и мэр грузинской столицы Каха Каладзе назвал оскорблением грузинского народа попытки Запада, недовольного итогами выборов в парламент 26 октября, «навязать Грузии правительство». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никто извне не навяжет нам правительство, это оскорбительно для народа Грузии», – сказал Каладзе. По его словам, «в Брюсселе или где-то там еще думают, что мы их колония, что они будут принимать решения за нас, что мы должны уступить нашу независимость и суверенитет».

    «Не получится так, друзья!» – заявил Каха Каладзе. «У Грузии есть власть, избранная народом. С этим должны смириться все, внутри страны и за ее пределами», – заявил градоначальник. «Эта власть в первую очередь защищает грузинские, национальные интересы, и так и будет дальше», – сказал он.

    Мэр Тбилиси назвал «категорически неприемлемой» несправедливую критику Грузии со стороны Запада.

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    14 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве Второй Западный окружной военный суд в четверг вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата.

    Андреева приговорили к 24 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Также суд назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и ограничение свободы на три года.

    Прокурор настаивал на 28 годах лишения свободы, но суд смягчил приговор. Андреев частично признал вину, однако не согласился с квалификацией преступления, утверждая, что его действия следует рассматривать как поджог, а не как госизмену и терроризм. Он и его защита просили оправдать его по этим обвинениям.

    По данным следствия, Андреев в ноябре 2023 года, по указаниям украинских спецслужб, совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ он получал через мессенджер Telegram. Помимо госизмены и терроризма, Андрееву вменялись участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

    Ранее суд в Москве приговорил студента Ибрагима Оруджева к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. В мае суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе СВО и вандализм.

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    14 ноября 2024, 21:03 • Новости дня
    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов

    Канадские министерства отказались обнародовать имена осевших после войны в стране украинских нацистских преступников

    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд канадских министерств, включая МИД и Минюст, высказались против обнародования имен нацистских преступников, осевших в стране после войны, из опасений навредить Украине.

    Газета Globe and Mail сообщила, что несколько канадских министерств, включая министерство иностранных дел и министерство юстиции, выступили против обнародования списка нацистских военных преступников, которые нашли убежище в Канаде. Среди них числятся и бойцы дивизии СС «Галичина». Ведомства опасаются, что публикация имен может нанести вред Украине и «стать инструментом российской пропаганды».

    Газета также указала, что в сентябре организация «Канадский украинский конгресс» пригрозила судебным иском против властей, если имена преступников будут раскрыты. Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер призвал раскрыть результаты работы комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы изучала биографии сотен людей, подозреваемых в военных преступлениях.

    Министр канадского наследия Шарль Тибол-Белан отметил, что вопрос об обнародовании имен в будущем может быть пересмотрен. По данным Globe and Mail, летом Библиотека и Архив Канады консультировались по вопросу раскрытия материалов комиссии Дешена, но подверглись критике за отсутствие консультаций с историками и правозащитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни имен пособников нацистов планировали разместить на мемориале «жертвам коммунизма» в Канаде. Напрямую с нацистами были связаны имена и названия свыше 50 человек и организаций, которые должны были быть увековечены в мемориале. Свыше 330 имен были рекомендованы к исключению из-за возможных связей с нацистами или принадлежности к фашистским группам.

    Ранее Генпрокуратура России объявила украинского нациста Ярослава Гуньку в международный розыск, в августе 2024 года он был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. Напомним, Гуньку пригласили на заседание парламента Канады, которое посетил Владимир Зеленский, в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

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    14 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Киевский чиновник признал возвращение уехавших на Украину мариупольцев в город

    Украинский чиновник: Треть уехавших на Украину мариупольцев вернулась в город

    Tекст: Дарья Григоренко

    Треть жителей города, уехавших на территорию Украины, уже вернулись обратно, сообщил назначенный Киевом мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

    По его словам, люди возвращаются в первую очередь те, у кого сохранилось жилье в Мариуполе. «Причина очень ясна – отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины», – рассказал Андрющенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Мариуполь возвращаются те, кто не смог найти приемлемые условия для проживания на Украине. Вопросы, связанные с жильем, остаются одной из главных причин возвращения, так как многие жители города не смогли найти новое жилье в других регионах Украины.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

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    15 ноября 2024, 14:32 • Новости дня
    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность

    Член ОП Рогов: Успехи ВС России на трех направлениях создают новую реальность на фронте

    Рогов: На стыке ДНР и Запорожья формируется новая военная реальность
    @ Александр Река/ТАСС

    После успехов ВС России на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях на фронте появится новая военная реальность, которая позволит освободить Запорожскую область. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член ОП Владимир Рогов. Ранее стало известно об освобождении Новодаровки, которая находится на границе ДНР и Запорожья.

    «Ситуация на стыке ДНР и Запорожской области меняется стремительно. В считанные дни российские войска освободили Ровнополь, а затем вошли в село Новодаровка. После этого бойцы ВС России выровняли плацдарм между этими населенными пунктами и освободили Новодаровку, продвинувшись на восток, запад и север», – рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    По его оценкам, российская армия динамично развивает успех. «Если темпы сохранятся в ближайшую неделю, то можно будет говорить об изменении названия данного направления, потому что Времевка находится уже совсем близко от линии боевого соприкосновения», – отметил собеседник.

    На этом фоне Рогов обратил внимание на объявление украинскими властями принудительной эвакуации жителей Волновахского района. Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

    Член ОП объясняет решение Киева настроениями жителей этих населенных пунктов. «Когда украинское руководство объявляет эвакуацию – это связано вовсе не с желанием обеспечить безопасность людей, а с осознанием того, что граждане готовы помогать российским бойцам. Они могут передавать нашим, например, координаты подразделений ВСУ, укрепрайонов и так далее», – пояснил спикер.

    Отдельно Рогов остановился на населенном пункте Великая Новоселка. По его оценкам, «все идет к тому, что он окажется в окружении». «Это важный логистический пункт ВСУ на данном направлении. Именно он является отправной точкой для усиления подразделений противника как на восток, так и на запад от него», – указал собеседник.

    «Поэтому потеря этого населенного пункта будет чувствоваться для украинских боевиков достаточно остро. Им придется делать большой крюк. А с учетом зоны огневого контроля со стороны нашей армии, ВСУ утратят возможность оперативно и своевременно перебрасывать свои силы для того, чтобы заткнуть ту или иную дыру на фронте», – подчеркнул Рогов.

    Что касается наступления ВС России в Запорожской области, то собеседник признается: происходящее вызывает у него сдержанный оптимизм. «Освобождение региона в основном сейчас происходит с юга на север. Но после взятия Угледара и затем, когда будет зачищено Кураховское направление, стоит ожидать давления на противника с востока на запад Запорожской области при поддержке с юга. Это, безусловно, ускорит темпы продвижения российской армии», – акцентировал член ОП.

    Он объясняет: российские силы выйдут на оперативный простор. «Речь пойдет о степной местности, где почти нет никаких природных барьеров – рек, гор или лесов. На этом плацдарме – кроме Гуляйполя и Орехово – нет крупных городов. Таким образом, после успехов на Кураховском, Южно-Донецком и Времевском направлениях будут создана новая реальность на фронте. Я думаю, что ВС России нарастят темпы продвижения и освобождения русских земель», – заключил Рогов.

    Ранее Владимир Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области. «Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – заявил он РИА «Новости».

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль расположенное восточнее Новодаровки соседнее село Ровнополь.

    Кроме того, Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    14 ноября 2024, 21:44 • Новости дня
    Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом

    Детский психолог Шиманская дала родителям рекомендации, как отучить ребенка ругаться матом

    Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом
    @ Илья /РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Ребенку любого возраста можно объяснить, почему нельзя использовать нецензурную лексику в разговоре. Однако это сработает только в том случае, если сами взрослые в семье не употребляют матерные слова, рассказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии Виктория Шиманская.

    «Многих родителей пугает то, что в средней, а то и уже в младшей школе ребенок может прийти домой с уроков и начать ругаться матом. Правильный подход родителей к данной ситуации убедит школьника перестать использовать нецензурную лексику, но для разного возраста нужен свой метод», – говорит Шиманская.

    Так, ученику младшей школы, по словам специалиста, стоит объяснить, что человек должен знать значение каждого слова, которое произносит. Для примера рекомендуется дать школьнику несколько сложных терминов, вроде «функциональное состояние с точки зрения системной психофизиологии» или «ятрогения», значение которых обязательно хорошо знакомо самому родителю. Затем надо спросить, знает ли ребенок их значение и, услышав отрицательный ответ, сказать, что язык и создан для того, чтобы произносить слова и понимать их значения.

    «Затем необходимо объяснить ребенку, что означает то матерное слово, которое он принес домой, и спросить, правда ли он это хотел им обозначить и действительно ли он хочет это слово произносить. И очень часто дети младшего школьного возраста понимают, что они вовсе не хотят произносить то, что по факту означают эти слова», – делится психолог.

    С учеником средней школы нужно обсудить, почему он решил использовать нецензурную лексику. И тут, как правило, возникают две ситуации. Первая: когда ребенок считает, что употреблять ненормативную лексику – это «по-взрослому и круто». В таком случае родителю стоит объяснить ребенку, что у взрослых много обязанностей – например, зарабатывать деньги, обладать необходимыми профессиональными навыками, заботиться о детях, вести домашнее хозяйство и т. д. В данной ситуации необходимо сформировать в понятии школьника, что надо делать, чтобы на самом деле быть взрослым человеком.

    «Но это сработает только при условии, что в семье мат не считается нормой и взрослые его не используют. В таком случае родитель будет примером для своего ребенка. Ведь если матерные слова можно произносить взрослым, а ребенку нельзя, то это не сработает», – подчеркивает Шиманская.

    Также она отмечает, что бывают ситуации, когда дети ругаются матом для «снятия напряжения». То есть они, как и взрослые, в стрессовой сложной ситуации применяют нецензурные слова. «Если в разговоре с ребенком выясняется, что он делает это «для разгрузки», то здесь родителям вместе со школьником стоит подумать о причинах возникновения этого стресса и способах его минимизации или полного избавления от него. Есть способы дыхательных практик, физические упражнения могут снимать это напряжение», – заключила специалист.

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