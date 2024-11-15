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Силовики Абхазии начали переговоры с оппозицией у парламента
Главы МВД и службы госбезопасности Абхазии вступили в переговоры с протестующими
В Абхазии представители МВД и службы госбезопасности вышли на переговоры с протестующими, собравшимися у парламента, после того как оппозиция прорвалась через ограждения.
Согласно сообщению ТАСС, в Сухуме главы МВД и службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут и Дмитрий Кучуберия вступили в переговоры с протестующими, которые собрались у здания парламента республики. Это произошло после того, как представители оппозиции смогли прорваться за ограждения и занять площадь у парламента.
Силовики не препятствуют действиям оппозиционеров, которые окружили правительственные здания. Правоохранители установили свою позицию у входов в парламент, администрацию президента и кабинет министров, но не предпринимают активных действий для их разгона.
Кроме того, по информации РИА «Новости», главврач скорой помощи Сухума заявил о двух пострадавших в результате столкновений у здания парламента. Оба пострадавших были доставлены в местные медицинские учреждения для оказания помощи.
Ранее сообщалось, что протестующие в Сухуме прорвались к зданию администрации президента Абхазии, используя грузовой автомобиль для тарана ворот.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что протесты в Сухуме не воздействуют на российских туристов в Абхазии, так как 95% отдыхающих находятся в других регионах, таких как Гагра и Пицунда.