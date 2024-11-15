Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.9 комментариев
Протесты в Сухуме не затронули российских туристов в Абхазии
АТОР: 95% российских туристов находятся вне Сухума и отдыхают спокойно
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что протесты в Сухуме не воздействуют на российских туристов в Абхазии, так как 95% отдыхающих находятся в других регионах, таких как Гагра и Пицунда.
Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что 95% туристов находятся за пределами столицы республики, в безопасных зонах, таких как Гагра и Пицунда. Эти курорты расположены почти в 100 км от Сухума, передает ТАСС
По его словам, туристы, находящиеся в Сухуме и желающие покинуть город, могут быть возвращены в Россию в течение нескольких часов благодаря оперативным действиям туроператоров.
АТОР также сообщила, что туристы не предпринимают действий в ответ на события в столице. Запросов на досрочное завершение отпусков или отмену туров в Абхазию не поступало.
В Сухуме протестующие прорвались к зданию администрации президента Абхазии, а также окружили комплекс правительственных зданий.
Также протестующие против абхазо-российского соглашения ворвались в парламент, протаранив автомобилем ограждения и применив силу против полиции.